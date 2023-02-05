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    Hamburger işe yaramadı Kemal Bey! CIA eski danışmanı Henri Barkey'den Kılıçdaroğlu'na ültimatom: Karizman yok! Modası geçmiş siyasetçisin!

    CIA eski danışmanı Henri Barkey, muhalefet adına konuştu. ABD'den icazet alan Kılıçdaroğlu'na rotayı sundu: Karizman yok! Modası geçmiş siyasetçisin! Muhtemelen Erdoğan'a kaybedeceksin.

    Hamburger işe yaramadı Kemal Bey

    ABD merkezli Foreign Affairs dergisine yazan Barkey, resmen ültimatom verdi! Altılı masanın, hala aday konusunda anlaşamadıklarını belirtti. "Alternatif stratejileri yok" dedi. Kemal Bey'i yerden yere vurup Erdoğan'ın gücünü işaret etti:



    Kılıçdaroğlu umutsuzca aday olmak istiyor! Ama kazanması zayıf görünüyor... Karizma sorunu yaşıyor! İmamoğlu ve Yavaş, daha iyi... Başkan Erdoğan, her seçimden galip çıkma yeteneğiyle tanınıyor. Kılıçdaroğlu ise ona karşı hep kaybetti...



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    Kılıçdaroğlu, ABD'ye gidip 8 saat ortadan kayboldu. Sonra da "Hamburger yedim" diye kendini savundu. Ancak Henri Barkey'den gelen direktif gibi sözler, Kemal Bey'in üzerinin çizildiğinin mesajını verdi...

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    Haberler Güncel Hamburger işe yaramadı Kemal Bey! CIA eski danışmanı Henri Barkey'den Kılıçdaroğlu'na ültimatom: Karizman yok! Modası geçmiş siyasetçisin!
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