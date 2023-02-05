Hamburger işe yaramadı Kemal Bey! CIA eski danışmanı Henri Barkey'den Kılıçdaroğlu'na ültimatom: Karizman yok! Modası geçmiş siyasetçisin!





Kılıçdaroğlu umutsuzca aday olmak istiyor! Ama kazanması zayıf görünüyor... Karizma sorunu yaşıyor! İmamoğlu ve Yavaş, daha iyi... Başkan Erdoğan, her seçimden galip çıkma yeteneğiyle tanınıyor. Kılıçdaroğlu ise ona karşı hep kaybetti...