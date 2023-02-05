HAVA DURUMU | İstanbul'da kar yağışı başladı! Meteoroloji saat saat uyardı! İstanbul Valisi'nden flaş uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN FLAŞ UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışıyla ilgili vatandaşları uyardı. Vali Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul'da; Bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir Gerekli tedbirlerimizi aldık Lütfen; 17.00'den itibaren ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM" ifadelerini kullandı.