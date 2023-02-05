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    • Güncel
    • 05.02.2023 09:00
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    • 05.02.2023 14:44
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    HAVA DURUMU | İstanbul'da kar yağışı başladı! Meteoroloji saat saat uyardı! İstanbul Valisi'nden flaş uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde günlerdir beklenen İstanbul kar yağışı için de uyarı üstüne uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olacağı tahmini yapılırken, İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinden itibaren başladı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise kar yağışının ne zamana kadar etkili olacağı bildirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da son dakika uyarısı geldi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Kar nerelerde yağacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu raporu...

    takvim.com.tr
    Meteoroloji saat saat uyardı! İstanbul’da kar...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İstanbul'da kar yağışı başladı! Kaç gün sürecek? Meteoroloji saat saat uyardı!

    İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN FLAŞ UYARI
    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışıyla ilgili vatandaşları uyardı. Vali Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul'da; Bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir Gerekli tedbirlerimizi aldık Lütfen; 17.00'den itibaren ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM" ifadelerini kullandı.

    BAKANLIKTAN, ALINAN ÖNLEMLERE DAİR AÇIKLAMA
    Meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İçişleri Bakanlığının Kış Tedbirleri Genelgesi uyarınca Valilik koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapıldığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi: "İlimizde karla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumlarımız 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacaklardır. İstanbul'da TAMP çalışma gruplarımızı teşkil eden tüm kurumlarımız, 5 bin 277 kilometre yol ağı üzerinde 11 bin 130 personel, 171 acil çıkış noktası ve 23 Otoyol Hizmet Tesisi (OHT), 57 iş makinesi noktasında 2 bin 591 iş makinesi, 101 noktada 475,400 ton tuz, 3 bin 640 ton solüsyon kapasitesi ile kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarına hazır durumda bulunmaktadır. İl Jandarma Komutanlığı 437 araç ve 2 bin 142 personel, İl Emniyet Müdürlüğü 210 araç ve 703 personel, Kızılay 101 noktada 2 bin 300 çalışan, gönüllü ve 162 araç, AFAD İl Müdürlüğü ise 1250 çalışan, gönüllü ve 84 araç ile karla mücadele çalışmalarına destek vereceklerdir. Bu çalışmalarda kullanılmak üzere temin edilen iş makinesi, çekici ve kurtarıcı sayımız, 2022 yılına göre yüzde 143 oranında artırılmıştır. Otoyol güzergahındaki 23 hizmet tesisinde 5 bin 598 araçlık parklanma kapasitesi mevcuttur."

    VATANDAŞLAR OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI UYARILDI
    Açıklamada, ildeki olumsuz hava koşulları ve karla mücadele çalışmaları ile kara yolu, hava yolu, demir yolu ve deniz ulaşımında ilgili kurumlarca sürdürülen çalışmaların, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde 24 saat esasına göre takip edildiği kaydedildi.

    Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İstanbul istikametine yola çıkacak kamyon, tır ve diğer araç sürücülerimizin, bölgemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamamak için kış lastiği takılması ve yapılan uyarılara riayet edilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını bekliyoruz."

        HAVA SICAKLIĞI: Kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

        RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun güney ve batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve fırtına (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın sabah saatlerinden sonra Marmara'nın batısında (Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın kuzey ve batısı, Yalova'nın batısı) zamanla Ege'nin batısında (İzmir, Manisa, Aydın'ın batısı) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), İstanbul Avrupa Yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

        MARMARA
        Çok bulutlu, Kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Balıkesir ve Bursa çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında kuvvetli ve fırtına(60-80 km/saat), İstanbul'un Avrupa yakasında yer yer tam fırtına( 80- 100 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 3°C
        Çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 5°C
        Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri başta olmak üzere yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KIRKLARELİ °C, 1°C
        Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ °C, 7°C
        Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri başta olmak üzere yer yer kar yağışlı

            EGE
            Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli yağış ve yer yer yükseklerinde yağun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batısında kuvvetli ve fırtına(60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

            DENİZLİ °C, 4°C
            Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            İZMİR °C, 6°C
            Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

            KÜTAHYA °C, 0°C
            Çok bulutlu, kar yağışlı

            MUĞLA °C, 6°C
            Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

            AKDENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak, iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            ADANA °C, 9°C
            Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            ANTALYA °C, 11°C
            Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            HATAY °C, 5°C
            Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            MERSİN °C, 12°C
            Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            İÇ ANADOLU
            Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 2°C
            Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 0°C
            Çok bulutlu ve akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

            KAYSERİ °C, 2°C
            Çok bulutlu, kar yağışlı

            KONYA °C, 2°C
            Çok bulutlu, kar yağışlı

                BATI KARADENİZ
                Bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU °C, 5°C
                Çok bulutlu

                DÜZCE °C, 8°C
                Çok bulutlu

                KASTAMONU °C, 5°C
                Çok bulutlu

                ZONGULDAK °C, 7°C
                Çok bulutlu

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

                AMASYA °C, 6°C
                Çok bulutlu

                SAMSUN °C, 10°C
                Çok bulutlu

                TOKAT °C, 3°C
                Çok bulutlu, kar yağışlı

                TRABZON °C, 10°C
                Çok bulutlu

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

                ERZURUM °C, -4°C
                Çok bulutlu ve kar yağışlı

                KARS °C, -4°C
                Çok bulutlu ve kar yağışlı

                MALATYA °C, 0°C
                Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

                VAN °C, 1°C
                Çok bulutlu ve kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelindekuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 2°C
                Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

                GAZİANTEP °C, 1°C
                Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

                SİİRT °C, 3°C
                Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

                ŞANLIURFA °C, 4°C
                Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

                5 ŞUBAT 2023 PAZAR SAAT 06.00-12.00 ARASI HAVA DURUMU

                    5 ŞUBAT 2023 PAZAR SAAT 12.00-18.00 ARASI HAVA DURUMU

                    5 ŞUBAT 2023 PAZAR SAAT 18.00-24.00 ARASI HAVA DURUMU

                    6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ SAAT 00.00-06.00 ARASI HAVA DURUMU

                        5 ŞUBAT 2023 PAZAR TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU HARİTASI

                        6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU HARİTASI

                        7 ŞUBAT 2023 SALI TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU HARİTASI

                            8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU HARİTASI

                            9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU HARİTASI

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                            Haberler Güncel HAVA DURUMU | İstanbul'da kar yağışı başladı! Meteoroloji saat saat uyardı! İstanbul Valisi'nden flaş uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
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