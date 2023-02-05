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    • Güncel
    • 05.02.2023 22:50
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    • 05.02.2023 23:03
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    6'lı koalisyon sonsuz kaos! CHP'li Yaşar Okuyan Akşener'i tehdit etti, İYİ Parti'den hakaret dolu yanıt geldi: Namert, şeref yoksunu

    CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı boyut kazanarak büyüyor. Son olarak CHP'li Yaşar Okuyan, Meral Akşener'i "Masayı dağıtırsan bunun beledi olur. Elimde belgeler var hepsini açıklarım" diyerek tehdit etti. Okuyan2ın bu çıkışına İYİ Parti cephesinden hakaret dolu bir yanıt geldi. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, CHP'li Okuyan'ı hedef alarak "Namert, şeref yoksunu" dedi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Okuyan'ı 'müfteri' olarak tanımlayarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Kaos tam gaz! CHP’den tehdit İYİ Parti’den hakaret

    Türkiye seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet içerisindeki kavga, küçük hesaplaşma ve adaylık kaosuna şahit oluyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu bir türlü aşamıyor. Meral Akşener kazanacak bir aday söylemine sığınıyor, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.


    İYİ PARTİ'NİN "HALKIN TERCİHLERİ" MASKELİ ANKET OYUNU!
    Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride 'Halkın tercihleri' ibaresi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi ve Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmak, Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesmek için yapmış olduğu hamle gözler önüne serildi.


    AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE HİÇBİR İNADA FEDA EDİLEMEZ"
    CHP - İYİ Parti hattındaki karşılıklı salvolaşmalar ise hız kesmeden sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları adayın açıklanması için 13 Şubat'ı işaret etse de İYİ Partililer ısrarla bu durumu inkar ediyor.

    Akşener son olarak "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleri ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu sözlerin ana hedefinin ise "Ben Kemal, geliyorum" diyerek adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu olduğu su götürmez bir gerçek.

    Bir yandan da Kılıçdaroğlu, 'Akşener'siz masa' planını işleterek İYİ Parti'nin 'oyunuz kadar konuşun' ayarı verdiği küçük partileri kendi güdümüne çekti.


        Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'li ve İYİ Partili kurmaylar bu kez 'anket' savaşına başladı.

        AKŞENER'İ TEHDİT ETTİ: "MASAYI DAĞITIRSAN BELGELERİ AÇIKLARIM"
        CHP'li Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak sert sözler sarf etti.



        İYİ Partililerin Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözlerinin Akşener'in bilgisi dahilinde olduğunu öne süren Okuyan, "Meral Akşener masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler var hepsini açıklarım, İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler" dedi.



        Okuyan'ın açıklamaları şu şekilde:

        O masayı dağıttığı anda ben ve benim neslimin söyleyecekleri var. Belgeler var, dosyalar var. Konuşturtmasın beni. Çok net söylüyorum, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili partisinin içinden negatif konuşmaların hepsi bilgisi dahilinde oluyor.

        6'lı masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına aklınca bir terslik yaparsa ben de burada söylüyorum, sen de seçime gir, kim sevinir buna? AK Parti. Bunu düşünemeyecek kadar siyasi tecrübesi yok mu?

        Yaptığı bir iş kime yarıyor ben ona bakarım. Sen 6'lı masayı zora sokacak bir şeyi yapıyorsan, bu kime yarar?



        "MERAL HANIM İLE İLGİLİ KILIÇDAROĞLU'NA DOSYA VERDİM"
        Olay 13 Şubat'ta başlayacak. Diğer partilerin tutumlarını da biliyorum 6'lı masa içinde. İyi Parti'nin de ne yapacağını görüyorum. Kılıçdaroğlu'na ben bunu 1 sene önce masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben kullanacağım.



            Bu sözler 6'lı koalisyonun oturduğu masanın ortasına boma gibi düşerken CHP cephesinden yanıt gecikmedi.

            İYİ PARTİ'DEN CHP'Lİ OKUYAN'A: AÇIKLAMAZSAN NAMERTSİN ŞEREF YOKSUNU
            İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Akşener'i tehdit eden Yaşar Okuyan'a sert tepki gösterdi.

            Okuyan'a 'elindeki belgeleri açıkla' çağrısında bulunan Ergun, "Hemen açıklamazsan namertsin şeref yoksunu" diyerek hakaret etti.



            "MÜFTERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"
            Öte yandan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP'li Yaşar Okuyan'ı müfteri olarak tanımlayarak "Bir müfterinin yalan ve iftiraları sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımızı arayarak şahsın söz konusu iddialarının tamamen yalan olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca ilgili müfteri hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyumuzla paylaşmak isteriz" dedi.
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            Haberler Güncel 6'lı koalisyon sonsuz kaos! CHP'li Yaşar Okuyan Akşener'i tehdit etti, İYİ Parti'den hakaret dolu yanıt geldi: Namert, şeref yoksunu
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