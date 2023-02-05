CHP'nin belgeli tehdidi sonrası 'İYİ' tutuştular! Akşener'in yeğeni Ümit Dikbayır'dan 'Susalım' paylaşımı...

Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'li ve İYİ Partili kurmaylar arasında bu kez de tehdit ve hakaret dolu söylemler gelişti.

AKŞENER'İ TEHDİT ETTİ: "MASAYI DAĞITIRSAN BELGELERİ AÇIKLARIM"

CHP'li Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak sert sözler sarf etti.





İYİ Partililerin Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözlerinin Akşener'in bilgisi dahilinde olduğunu öne süren Okuyan, "Meral Akşener masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler var hepsini açıklarım, İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler" dedi.



Okuyan'ın açıklamaları şu şekilde:

O masayı dağıttığı anda ben ve benim neslimin söyleyecekleri var. Belgeler var, dosyalar var. Konuşturtmasın beni. Çok net söylüyorum, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili partisinin içinden negatif konuşmaların hepsi bilgisi dahilinde oluyor.



6'lı masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına aklınca bir terslik yaparsa ben de burada söylüyorum, sen de seçime gir, kim sevinir buna? AK Parti. Bunu düşünemeyecek kadar siyasi tecrübesi yok mu?



Yaptığı bir iş kime yarıyor ben ona bakarım. Sen 6'lı masayı zora sokacak bir şeyi yapıyorsan, bu kime yarar?