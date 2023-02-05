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    • Güncel
    • 05.02.2023 23:48
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    • 06.02.2023 00:32
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    CHP'nin belgeli tehdidi sonrası 'İYİ' tutuştular! Akşener'in yeğeni Ümit Dikbayır'dan 'Susalım' paylaşımı...

    Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6'lı koalisyon kaoslarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Akşener - Kılıçdaroğlu hattında süregelen adaylık çekişmesinin etkileri sürerken CHP'li Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i "Masayı dağıtırsan bunun beledi olur. Elimde belgeler var hepsini açıklarım" diyerek tehdit etti. Okuyan'ın bu çıkışı sonrası İYİ Parti cephesinden dikkat çeken bir isim topa girdi. O isim Akşener'in yeğeni İYİ Partili Ümit Dikbayır idi... Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alenen 'Susalım' çağrısında bulundu. CHP'nin belgeli tehdidi akabinde yapılan bu çıkış "İYİ Parti tutuştu" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’nin belgeli tehdidi sonrası ’İYİ’ tutuştular!

    Türkiye 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girdi. Ancak CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyon kavga, küçük hesaplaşma ve adaylık kaosuyla birbirlerine yiyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu bir türlü aşamıyor. Meral Akşener kazanacak bir aday söylemine sığınıyor, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.



    İYİ PARTİ'NİN "HALKIN TERCİHLERİ" MASKELİ ANKET OYUNU!
    Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride 'Halkın tercihleri' ibaresi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi ve Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmak, Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesmek için yapmış olduğu hamle gözler önüne serildi.


    AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE HİÇBİR İNADA FEDA EDİLEMEZ"
    CHP - İYİ Parti hattındaki karşılıklı salvolaşmalar ise hız kesmeden sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları adayın açıklanması için 13 Şubat'ı işaret etse de İYİ Partililer ısrarla bu durumu inkar ediyor.

    Akşener son olarak "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleri ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu sözlerin ana hedefinin ise "Ben Kemal, geliyorum" diyerek adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu olduğu ise su götürmez bir gerçek.

        Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'li ve İYİ Partili kurmaylar arasında bu kez de tehdit ve hakaret dolu söylemler gelişti.

        AKŞENER'İ TEHDİT ETTİ: "MASAYI DAĞITIRSAN BELGELERİ AÇIKLARIM"
        CHP'li Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak sert sözler sarf etti.

        CHP'li Yaşar Okuyan'dan İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile ilgili bomba iddia! "Elimde dosyası var"



        İYİ Partililerin Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözlerinin Akşener'in bilgisi dahilinde olduğunu öne süren Okuyan, "Meral Akşener masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler var hepsini açıklarım, İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler" dedi.

        Okuyan'ın açıklamaları şu şekilde:

        O masayı dağıttığı anda ben ve benim neslimin söyleyecekleri var. Belgeler var, dosyalar var. Konuşturtmasın beni. Çok net söylüyorum, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili partisinin içinden negatif konuşmaların hepsi bilgisi dahilinde oluyor.

        6'lı masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına aklınca bir terslik yaparsa ben de burada söylüyorum, sen de seçime gir, kim sevinir buna? AK Parti. Bunu düşünemeyecek kadar siyasi tecrübesi yok mu?

        Yaptığı bir iş kime yarıyor ben ona bakarım. Sen 6'lı masayı zora sokacak bir şeyi yapıyorsan, bu kime yarar?



        "MERAL HANIM İLE İLGİLİ KILIÇDAROĞLU'NA DOSYA VERDİM"
        Olay 13 Şubat'ta başlayacak. Diğer partilerin tutumlarını da biliyorum 6'lı masa içinde. İyi Parti'nin de ne yapacağını görüyorum. Kılıçdaroğlu'na ben bunu 1 sene önce masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben kullanacağım.

        CHP'li Yaşar Okuyan'dan İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile ilgili bomba iddia! "Para ile anket yaptırıyor"



        Bu sözler 6'lı koalisyonun oturduğu masanın ortasına boma gibi düşerken İYİ Parti cephesinden yanıt gecikmedi.

        İYİ PARTİ'DEN CHP'Lİ OKUYAN'A: AÇIKLAMAZSAN NAMERTSİN ŞEREF YOKSUNU
        İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Akşener'i tehdit eden Yaşar Okuyan'a sert tepki gösterdi.

        Okuyan'a 'elindeki belgeleri açıkla' çağrısında bulunan Ergun, "Hemen açıklamazsan namertsin şeref yoksunu" diyerek hakaret etti.

        Öte yandan İYİ Parti cephesinden dikkat çeken bir isimde yaşananlar sonrası topa girdi.



            AKŞENER'İN 'DİKBAYIR'I TUTUŞTU! "SUSALIM" ÇAĞRISI...
            Meral Akşener'in yeğeni olan İYİ Parti Mali İşler Başkanı, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Devletini ve milletini seven, düşünen herkes Allah aşkına bu süreçte biraz sussun! Herkes siyaset uzmanı, profesörü oldu(!) Biraz sabır, az kaldı…" açıklamasını yaptı.

            Dikbayır'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı 'Susalım' çağrısı tüm dikkatleri üzerine toplarken böylesi bir çıkış 'İYİ Parti zımmen iddiaları kabul etti, tutuştular' yorumlarını da beraberinde getirdi.
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