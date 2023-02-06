BUGÜN bankalar tatil mi, kaça kadar açık olacak? İstanbul'da hastaneler ve adliyeler açık olacak mı? 6 Şubat Pazartesi bankalar açık mı?

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığı İstanbul'da 6 Şubat için bazı önlemler alındı. Bu gelişmeler kapsamında vatandaşlar arama motorunda, "6 Şubat Pazartesi bankalar açık mı? İstanbul'da hastaneler ve adliyeler açık olacak mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar!
İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR!
İstanbul Valiliğinden kar tatili açıklaması Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılacak.
İSTANBUL VALİLİĞİ KAR VE KIŞ ŞARTLARINA İLİŞKİN TEDBİRLERİ DUYURDU
İstanbul Valiliği, kentte beklenen olumsuz hava koşullarına karşı alınan önlemleri duyurdu.
METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI! "PAZAR VE SONRASINDA DEVAM" DİYOR
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre pazar günü ve takip eden günlerde İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesinin beklendiği belirtildi.