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    • 03.02.2023 08:51
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    • 03.02.2023 09:05
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    Son dakika: Kayseri'de feci olay! Yürüyen merdivenden düşüp öldü

    Son dakika haberleri... Kayseri'de Nevzat Y. (66), iş merkezinde yürüyen merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düşerek öldü.

    Feci son! Yürüyen merdivenden düşüp öldü

    Olay, saat 23.50 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesinde iş merkezinde meydana geldi.

    İddiaya göre, Nevzat Y. yürüyen merdivenle iş merkezine ineceği sırada dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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        Haberler Güncel Son dakika: Kayseri'de feci olay! Yürüyen merdivenden düşüp öldü
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