Emine Erdoğan'dan "suda sıfır kayıp" seferberliğine davet: Türkiye Yüzyılı'na bir damla da siz olun
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, son dönemde yaşanan kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle su kaynaklarının kuraklık tehdidiyle sınandığının altını çizdi. Su seferberliğine herkesi davet eden Emine Erdoğan, "' 'Su vatandır' inancıyla ve bir seferberlik ruhuyla geleceğimize birlikte sahip çıkalım" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Suda sıfır kayıp" başlığı altında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonu ile Ulusal Su Verimliliği Seferberliği başlatıldı.
"Ülkemiz adına gurur duyduğumuz Sıfır Atık hareketinin küreselleşmesinden aldığımız güçle, Ulusal Su Verimliliği Seferberliği'nin de ülkemizde yeşererek dünyaya yaygınlaşmasını diliyorum" diyen, Emine Erdoğan şunları söyledi:
KURAKLIK TEHDİDİYLE SINANIYOR
Medeniyetler hem maddesi hem manası ile su etrafında kurulmuştur. Medeniyetimizin yeşerdiği Mâverâünnehir de 'iki nehir arasındaki bölge' anlamına gelir. Bizden önce binlerce yıl bu toprakları besleyen zenginliklerin, daima var olacağına dair bir yanılgıya kapılsak da kaynaklarımız sınırsız değil. Yağışların giderek azalması ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle tarım arazilerimiz, sulak alanlarımız, akarsu ve derelerimiz, yeraltı su kaynaklarımız kuraklık tehdidiyle sınanıyor. Yeryüzü sularının kuruyan her bir damlasının, bu ekosistemde yaşayan balıklar, kuşlar, bitkiler ve nice canlılar için yıkılan birer yuva anlamına geldiğini unutmamamız lazım.
KURAKLIKLA MÜCADELE YAŞAM MÜCADELESİ
Susuz 3 gün dahi yaşamını sürdüremeyen biz insanlar için, kuraklıkla mücadelenin, aslında bir yaşam mücadelesi olduğunu kendimize hatırlatmamız lazım. Bu bakış açısıyla başlattığımız Su Verimliliği Seferberliği ile damlaya damlaya çoğalarak yaşanabilir bir gelecek için umudu yeşerteceğimize inanıyorum.
10 İNSANDAN 3'Ü SUYA ERİŞEMİYOR
Dünyanın erişilebilir tatlı su miktarı, toplam su varlığının yüzde 1'inden az. Su en temel insan hakkıyken, küresel olarak, 10 insandan üçünün güvenilir suya erişimi yok. Suyun azalması, kirlenmesi veya erişilememesi hayatın akışında birçok ekonomik ve siyasi sorunu beraberinde getiriyor. Bu sorunların en başında gıda üretiminin riske girmesi bulunuyor. Çünkü suların yüzde 77'si tarımda kullanılıyor.