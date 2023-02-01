Emine Erdoğan'dan "suda sıfır kayıp" seferberliğine davet: Türkiye Yüzyılı'na bir damla da siz olun

KURAKLIK TEHDİDİYLE SINANIYOR

Medeniyetler hem maddesi hem manası ile su etrafında kurulmuştur. Medeniyetimizin yeşerdiği Mâverâünnehir de 'iki nehir arasındaki bölge' anlamına gelir. Bizden önce binlerce yıl bu toprakları besleyen zenginliklerin, daima var olacağına dair bir yanılgıya kapılsak da kaynaklarımız sınırsız değil. Yağışların giderek azalması ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle tarım arazilerimiz, sulak alanlarımız, akarsu ve derelerimiz, yeraltı su kaynaklarımız kuraklık tehdidiyle sınanıyor. Yeryüzü sularının kuruyan her bir damlasının, bu ekosistemde yaşayan balıklar, kuşlar, bitkiler ve nice canlılar için yıkılan birer yuva anlamına geldiğini unutmamamız lazım.