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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türkiye’de ‘Su Verimliliği Seferberliği’ başlatıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türkiye’de ‘Su Verimliliği Seferberliği’ başlatıldı. Yerel yönetimlerin desteğinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Emine Hanım, “Türkiyemiz su stresi çeken bir ülke. Önümüzdeki 8 yıl içinde nüfusumuzun neredeyse yarısı su açığı riski ile karşı karşıya kalabilir” dedi.

    Destek çok önemli

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği"nin tanıtım toplantısı, "Suda Sıfır Kayıp" temasıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için ülke sathında bir hareketin tanıtım toplantısı dolayısıyla bir arada olunduğunu söyledi.



    SINIRSIZ DEĞİL
    Yerel yönetimlerin desteğinin çok önemli olduğunu belirten Emine Hanım şöyle konuştu: "Bizden önce binlerce yıl bu toprakları besleyen zenginliklerin daima var olacağına dair bir yanılgıya kapılsak da kaynaklarımız sınırsız değil. Yağışların giderek azalması ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle tarım arazilerimiz, sulak alanlarımız, akarsu ve derelerimiz, yer altı su kaynaklarımız kuraklık tehdidiyle sınanıyor. Yeryüzü sularının kuruyan her bir damlasının, bu ekosistemde yaşayan balıklar, kuşlar, bitkiler ve nice canlılar için yıkılan birer yuva anlamına geldiğini unutmamamız lazım. Belediyelerimizin katkıları ile vatandaşlarımız iklim kriziyle mücadele meselesine, evinde, işyerinde, fabrikasında daha çok sahip çıkacaktır. Yerel yönetimlerimizin, yeryüzü emanetine sahip çıkmak için başlattığımız Sıfır Atık ve Su Verimliliği Seferberliklerine tam destek vermesini temenni ediyorum. Su, en temel insan hakkıyken, küresel olarak 10 insandan 3'ünün güvenilir suya erişimi yok."

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türkiye’de ‘Su Verimliliği Seferberliği’ başlatıldı
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