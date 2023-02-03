İstanbul'a uyarı üstüne uyarı! Kar yağışı günlerce sürecek! AFAD, Valilik ve MGM'den peş peşe açıklamalar | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AFAD TELEFONLARA UYARI GÖNDERDİ
AFAD, İstanbul'da yaşayanları kısa mesajla uyardı. AFAD'ın gönderdiği mesajda yarın İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.
AKOM'DAN UYARI
Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.