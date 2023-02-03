Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.02.2023 23:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.02.2023 20:41
    ABONE OL

    İstanbul'a uyarı üstüne uyarı! Kar yağışı günlerce sürecek! AFAD, Valilik ve MGM'den peş peşe açıklamalar | HAVA DURUMU

    Son dakika güncel hava durumu ile ilgili peş peşe uyarılar geldi. AKOM, İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda "kar alarmı" verildi. Özellikle İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde birçok il için kar yağışı tahmini yapıldı. AKOM ve İstanbul Valiliği, İstanbul'a beklenen kar yağışı için saat verdi. MGM yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmininde kar yağışının ne zamana kadar süreceği ile ilgili verileri paylaştı. AFAD ise akşam saatlerinde İstanbul'da yaşayanları kısa mesajla uyardı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar yağışı etkili olacak mı? Hangi illere kar yağacak? İşte en güncel saat saat ve 5 günlük hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    İstanbul’a uyarı üstüne uyarı! Günlerce sürecek

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

    AFAD TELEFONLARA UYARI GÖNDERDİ
    AFAD, İstanbul'da yaşayanları kısa mesajla uyardı. AFAD'ın gönderdiği mesajda yarın İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

    AKOM'DAN UYARI
    Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

    İstanbul'a uyarı üstüne uyarı! Günlerce sürecek

        YER YER YOĞUN KAR YAĞIŞI GEÇİŞLERİ OLACAK
        Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos ) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

        Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya pazar günü için kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Meteorolojik verilere göre pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım" dedi.

        MGM DETAYLI HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        HAVA SICAKLIĞI: Kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

        RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın güneyinde kuvvetli (5-20 cm), Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların, öğle saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

            TÜRKİYE GENELİ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

            MARMAR
            Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

            EDİRNE °C, 10°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            İSTANBUL °C, 8°C
            Çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinden yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

            KIRKLARELİ °C, 7°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

            KOCAELİ °C, 9°C
            Çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinden yağmurlu

            EGE
            Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

            DENİZLİ °C, 6°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

            İZMİR °C, 7°C

            Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

            KÜTAHYA °C, 1°C

            Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

            MUĞLA °C, 8°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

            AKDENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Toroslar Mevkiisi'nde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            ADANA °C, 12°C

            Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 13°C

            Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            HATAY °C, 8°C

            Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

            MERSİN °C, 14°C

            Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

                İÇ ANADOLU
                Çok bulutlu, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ANKARA °C, 2°C

                Çok bulutlu

                ESKİŞEHİR °C, 4°C

                Çok bulutlu ve bu gece saatlerinde kar yağışlı

                KAYSERİ °C, 2°C

                Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

                KONYA °C, 4°C

                Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı

                BATI KARADENİZ
                Bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU °C, 4°C

                Çok bulutlu

                DÜZCE °C, 8°C

                Çok bulutlu

                KASTAMONU °C, 5°C

                Çok bulutlu

                ZONGULDAK °C, 8°C

                Çok bulutlu

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

                AMASYA °C, 6°C

                Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

                SAMSUN °C, 9°C

                Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

                TOKAT °C, 4°C

                Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

                TRABZON °C, 10°C

                Çok bulutlu

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

                ERZURUM °C, -5°C

                Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

                KARS °C, -6°C

                Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

                MALATYA °C, -1°C

                Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                VAN °C, 0°C

                Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU

                Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 2°C
                Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

                GAZİANTEP °C, 2°C
                Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

                SİİRT °C, 3°C
                Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

                ŞANLIURFA °C, 3°C

                Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

                    4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ 00.00 - 06.00 ARASI

                    4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ 06.00 - 12.00 ARASI

                    4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ 12.00 - 18.00 ARASI

                        4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

                        5 ŞUBAT 2023 PAZAR TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

                        6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU
                            CHP’li Kılıçdaroğlu’ndan adaylık için yeni hamle!
                            Haberler Güncel İstanbul'a uyarı üstüne uyarı! Kar yağışı günlerce sürecek! AFAD, Valilik ve MGM'den peş peşe açıklamalar | HAVA DURUMU
                                SON DAKİKA