İstanbul'a uyarı üstüne uyarı! Kar yağışı günlerce sürecek! AFAD, Valilik ve MGM'den peş peşe açıklamalar | HAVA DURUMU

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -5°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -6°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 0°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra kar yağışlı