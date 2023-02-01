Kemal Kılıçdaroğlu'na ajans kazığı! Paylaştığı 'Organize İşler' sahnesi 6'lı koalisyonu hatırlattı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: BAY BAY KEMAL

Muhataplarını tanıdıklarını belirten Erdoğan, "Adaylığını zor yetiştirecek. Slogandı, programdı, vizyondu onları hiç yetiştiremez. Memleketin her işi gibi, muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal. Alsın tepe tepe kullansın. Telifini de istemeyiz. Bizden yana helali hoş olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan, bunları söyleyince muhalefetin, "Tayyip Erdoğan bizimle maytap geçiyor" diye feveran ettiğini dile getirerek, "Siz dalga geçilecek iş yaparsanız, elbette biz de dalgamızı geçeriz." değerlendirmesinde bulundu.

Memleketin gülmeye, eğlenmeye de ihtiyacının olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Hiçbir işe yaramıyorsunuz, bari o işe yarayın. Eğer siz, dikkate alınacak, kulak verilecek iş yapar, söz söylerseniz, biz de size o nazarla bakarız. Şimdi soruyorum, şu fotoğraf karşısında başka nasıl davranabiliriz. Esasen yaptığı siyaset değil, alenen hasisliktir." görüşünü paylaştı.