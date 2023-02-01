Kemal Kılıçdaroğlu'na ajans kazığı! Paylaştığı 'Organize İşler' sahnesi 6'lı koalisyonu hatırlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı "Bay Kemal" ifadesi üzerinden yaptığı gönderme Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi kalesine gol atmasına sebep oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ortaklık kuran ve yaptıkları 11. toplantıya rağmen adaylığını ilan edemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ancak zaman zaman yaptığı çıkışlar ve hamlelerle adaylık sinyali veriyor.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SLOGAN HIRSIZLIĞI KOMİK BİR HAL ALDI
Dönem dönem ajans desteğiyle evinin mutfağından videolar çekip devleti asılsız iddialarla hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde ise slogan sahiplenmeye başladı.
"BAY KEMAL!" İFADESİNİ SEVDİ
Bunlardan en dikkat çekeni Başkan Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı "Bay Kemal!" ifadesi ve Adnan Menderes'in CHP iktidarını devirdiği "Yeter Söz Milletindir" sloganı oldu.
Bugün TBMM Grup Toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı koalisyonun aday belirleyememesine ve ortaya koydukları beceriksizliğe dikkat çekerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal" sloganını benimsemesini de flaş bir gönderme yaparak ti'ye aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YENİ SLOGAN VERDİ
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Muhalefetin en üst düzey temsilcisi ve en güçlü aday alternatifi olan Kılıçdaroğlu'nun idrak derecesinin boyutunu gösteren şu örnek bile adeta bir kara mizah içinde yaşadığımızın işaretidir. Biliyorsunuz, CHP'nin başındaki zata zaman zaman istihza ile yerli ve milli vasıflara sahip olmadığına işaretle, 'Bay Kemal' diye hitap ediyoruz. Bu zat, cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenince kendine akıllı uslu bir sıfat aramak yerine sonundaki ünlemi anlamadan 'Bay Kemal' ifadesini sloganı haline getirmiş." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: BAY BAY KEMAL
Muhataplarını tanıdıklarını belirten Erdoğan, "Adaylığını zor yetiştirecek. Slogandı, programdı, vizyondu onları hiç yetiştiremez. Memleketin her işi gibi, muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal. Alsın tepe tepe kullansın. Telifini de istemeyiz. Bizden yana helali hoş olsun." ifadesini kullandı.
Erdoğan, bunları söyleyince muhalefetin, "Tayyip Erdoğan bizimle maytap geçiyor" diye feveran ettiğini dile getirerek, "Siz dalga geçilecek iş yaparsanız, elbette biz de dalgamızı geçeriz." değerlendirmesinde bulundu.
Memleketin gülmeye, eğlenmeye de ihtiyacının olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Hiçbir işe yaramıyorsunuz, bari o işe yarayın. Eğer siz, dikkate alınacak, kulak verilecek iş yapar, söz söylerseniz, biz de size o nazarla bakarız. Şimdi soruyorum, şu fotoğraf karşısında başka nasıl davranabiliriz. Esasen yaptığı siyaset değil, alenen hasisliktir." görüşünü paylaştı.