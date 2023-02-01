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    • 01.02.2023 16:57
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    Kemal Kılıçdaroğlu'na ajans kazığı! Paylaştığı 'Organize İşler' sahnesi 6'lı koalisyonu hatırlattı

    6'lı koalisyonun aday belirleyememesine ve ortaya koydukları beceriksizliğe dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal" ifadesini sahiplnen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ince bir gönderme yaptı. Erdoğan, "Madem Bay Kemal ifadesini sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay Bay Kemal." ifadelerini kullandı. Daha sonra Başkan Erdoğan'a yanıt vermeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı film sahnesi ile adeta rezil oldu. Kılıçdaroğlu, 'Organize İşler' filminden 'Bye bye happiness' ifadelerinin geçtiği ve dolandırıcı çetesinin yer aldığı sahneyi paylaştı. Sahnedeki 7 kişi yuvarlak masa etrafında ve altından ortaklık yapan 6+1'li koalisyonu hatırlatırken bu paylaşım Kemal Kılıçdaroğlu'na 'ajansın attığı kazık' olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu’na ajans kazığı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı "Bay Kemal" ifadesi üzerinden yaptığı gönderme Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi kalesine gol atmasına sebep oldu.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ortaklık kuran ve yaptıkları 11. toplantıya rağmen adaylığını ilan edemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ancak zaman zaman yaptığı çıkışlar ve hamlelerle adaylık sinyali veriyor.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SLOGAN HIRSIZLIĞI KOMİK BİR HAL ALDI
    Dönem dönem ajans desteğiyle evinin mutfağından videolar çekip devleti asılsız iddialarla hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde ise slogan sahiplenmeye başladı.

    "BAY KEMAL!" İFADESİNİ SEVDİ
    Bunlardan en dikkat çekeni Başkan Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı "Bay Kemal!" ifadesi ve Adnan Menderes'in CHP iktidarını devirdiği "Yeter Söz Milletindir" sloganı oldu.

    Bugün TBMM Grup Toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı koalisyonun aday belirleyememesine ve ortaya koydukları beceriksizliğe dikkat çekerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal" sloganını benimsemesini de flaş bir gönderme yaparak ti'ye aldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YENİ SLOGAN VERDİ
    Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Muhalefetin en üst düzey temsilcisi ve en güçlü aday alternatifi olan Kılıçdaroğlu'nun idrak derecesinin boyutunu gösteren şu örnek bile adeta bir kara mizah içinde yaşadığımızın işaretidir. Biliyorsunuz, CHP'nin başındaki zata zaman zaman istihza ile yerli ve milli vasıflara sahip olmadığına işaretle, 'Bay Kemal' diye hitap ediyoruz. Bu zat, cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenince kendine akıllı uslu bir sıfat aramak yerine sonundaki ünlemi anlamadan 'Bay Kemal' ifadesini sloganı haline getirmiş." diye konuştu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: BAY BAY KEMAL
    Muhataplarını tanıdıklarını belirten Erdoğan, "Adaylığını zor yetiştirecek. Slogandı, programdı, vizyondu onları hiç yetiştiremez. Memleketin her işi gibi, muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal. Alsın tepe tepe kullansın. Telifini de istemeyiz. Bizden yana helali hoş olsun." ifadesini kullandı.

    Erdoğan, bunları söyleyince muhalefetin, "Tayyip Erdoğan bizimle maytap geçiyor" diye feveran ettiğini dile getirerek, "Siz dalga geçilecek iş yaparsanız, elbette biz de dalgamızı geçeriz." değerlendirmesinde bulundu.

    Memleketin gülmeye, eğlenmeye de ihtiyacının olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Hiçbir işe yaramıyorsunuz, bari o işe yarayın. Eğer siz, dikkate alınacak, kulak verilecek iş yapar, söz söylerseniz, biz de size o nazarla bakarız. Şimdi soruyorum, şu fotoğraf karşısında başka nasıl davranabiliriz. Esasen yaptığı siyaset değil, alenen hasisliktir." görüşünü paylaştı.

        KILIÇDAROĞLU 'ORGANİZE İŞLER' SAHNESİYLE KENDİ KALESİNE GOL ATTI
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt vermek isterken adeta kendi kalesine gol attı.

        Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden "Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı..." ifadeleriyle Organize İşler filminden "Bye bye happiness" sözlerinin geçtiği sahneyi paylaştı.

        Sahnedeki 7 kişi yuvarlak masa etrafında toplanan ve altından ortaklık yapan 6+1'li koalisyonu hatırlatttı. Öye ki sahnedeki 7 kişi tıpkı muhalefet masasında olduğu her türlü entrika ve oyunun döndüğü bir dolandırıcılık çetesinin elemanları...

        Bu paylaşım Kemal Kılıçdaroğlu'na 'ajansın attığı kazık' olarak yorumlandı.

        BENZER BİR GOL DAHA YEMİŞTİ
        Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl yine kendi ekibinin sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla büyük gol yemişti.

            CHP Gençlik Kolları evinin mutfağından fakir edebiyatı yapan ve devleti hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafını paylaşıp "Sarayın trolleri ifşa oldu" ifadelerini kullanmıştı.

            Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu yerin 100 bin TL boğaz manzaralı olan süit bir oda olduğu ortaya çıkmıştı.

            Daha sonra Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın daha önce daha önce Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bağı ortaya çıkmıştı.

            6'LIDA DÖNEN ADAYLIK DOLAPLARI
            Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her fırsatta bunu veto ederek Ekrem İmamoğlu'nu öne sürüyor.

            Saraçhane'de 'mağduriyet' algısıyla girişilen operasyon, Akşener'in 'pankart' hamlesi ve Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı şehir turları bunun en büyük kanıtı oldu.

            AKŞENER 'İMAMOĞLU'NU PARLATIYOR İMAMOĞLU MEDYA ÜZERİNDEN VURUYOR!
            İYİ Parti son olarak 'Adayı anketle belirleyelim' hamlesini yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun "13 Şubat'ta adayı açıklarız" çıkışını yalanlarken Ekrem İmamoğlu da kontrolüne aldığı medyası üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yükleniyor.

            Masada Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verirken Ali Babacan HDP'ye göz kırpıp "aday olsam kazanırım" çıkışı yapıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yetki kriziyle masayı karıştırırken masanın gizli ortağı HDP ise Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın adaylığını istemediklerini söylüyor.
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