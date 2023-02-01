'Altılı Koalisyon'un gizli ortağı HDP'den 13 Şubat resti: Adayımızı açıklarız

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerine hazırlanırken, 6'lı koalisyonda yaşanan "adaylık krizi" nedeniyle peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.
13 ŞUBAT KRİZİ PATLAMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde 6'lı koalisyonda 13 Şubat krizi patlak vermişti. CHP'li Özgür Özel'in "13 Şubat'ta adayın belirlenmek üzere liderlerin toplanacakları Sayın Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacakları artık biliniyor. 13 Şubat tarihinde adayın belirlenmesini bekliyoruz" açıklamasına yanıt İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan geldi. Usta,"13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum" dedi.
KILIÇDAROĞLU TOPA GİRDİ: "13 ŞUBAT'TA ADAY AÇIKLANACAK"
CHP'li Özgür Özel ve İYİ Partili Erhan Usta'dan sonra topa Kemal Kılıçdaroğlu da girdi. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta belirleneceğini duyurdu.
CHP'li kurmaylar ve Kılıçdaroğlu'nun kesin bir dille 13 Şubat'ı işaret etmesi İYİ Parti'de rahatsızlık uyandırdı.