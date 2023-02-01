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    • 01.02.2023 16:37
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    'Altılı Koalisyon'un gizli ortağı HDP'den 13 Şubat resti: Adayımızı açıklarız

    Son dakika haberi | Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, 6'lı koalisyonda yaşanan adaylık tartışmaları nedeniyle bir kez daha rest çekti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, şubatın ilk haftasında cumhurbaşkanı adayını açıklayacaklarını ifade ederek seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi.

    takvim.com.tr
    Gizli ortak HDP’den 13 Şubat resti: Adayımızı açıklarız

    Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerine hazırlanırken, 6'lı koalisyonda yaşanan "adaylık krizi" nedeniyle peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    13 ŞUBAT KRİZİ PATLAMIŞTI
    Geçtiğimiz günlerde 6'lı koalisyonda 13 Şubat krizi patlak vermişti. CHP'li Özgür Özel'in "13 Şubat'ta adayın belirlenmek üzere liderlerin toplanacakları Sayın Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacakları artık biliniyor. 13 Şubat tarihinde adayın belirlenmesini bekliyoruz" açıklamasına yanıt İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan geldi. Usta,"13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum" dedi.

    KILIÇDAROĞLU TOPA GİRDİ: "13 ŞUBAT'TA ADAY AÇIKLANACAK"
    CHP'li Özgür Özel ve İYİ Partili Erhan Usta'dan sonra topa Kemal Kılıçdaroğlu da girdi. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta belirleneceğini duyurdu.

    CHP'li kurmaylar ve Kılıçdaroğlu'nun kesin bir dille 13 Şubat'ı işaret etmesi İYİ Parti'de rahatsızlık uyandırdı.

        KILIÇDAROĞLU '13 ŞUBAT' DEDİ İYİ PARTİ BİR KEZ DAHA YALANLADI
        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine "13 Şubat'ta aday açıklanmasına yönelik bir bilgi bizde mevcut değil" açıklamasını yaptı.

        HDP'DEN KOALİSYONA REST
        6'lı koalisyonda yaşanan bu krizin ardından bu kez rest masanın gizli ortağı HDP'den geldi. PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, adaylarını Millet İttifakı'ndan önce açıklayacaklarını belirterek, "13 Şubat öncesi açıklarız. Muhtemelen şubat ayının ilk haftası olur." ifadelerini kullandı.

        MÜZAKEREYE AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI
        HDP, "Demokrasi Tutum Belgesi" adı altında ittifak ilkeleri belirleyerek 27 Eylül 2021'de kamuoyuna sunmuştu. Ortak aday için sık sık 6'lı koalisyon ile adı geçen HDP, müzakere için önce açık kapı bırakmış bir süre önce de kendi adayını çıkarma kararı almıştı.

            EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI'NDAKİ PARTİLER
            Halkların Demokratik Partisi (HDP), Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Emekçi Hareket Partisi (EHP).

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            Gizli ortak HDP’den 13 Şubat resti: Adayımızı açıklarız
            Haberler Güncel 'Altılı Koalisyon'un gizli ortağı HDP'den 13 Şubat resti: Adayımızı açıklarız
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