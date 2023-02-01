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    • Güncel
    • 01.02.2023 16:22
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    • 01.02.2023 16:33
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    Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A uyarısı! Antibiyotik tedavisinin ilk 24 saatine dikkat!

    Sağlık Bakanlığı, halk arasında "beta" olarak bilinen Strep-A bakterisinin neden olduğu enfeksiyona ilgili kamuoyundaki soru işaretlerinin giderilmesi amacıyla yeni bir duyuru yayımladı. Duyuruda, hastaların antibiyotik tedavisinin 24'üncü saati tamamlanana kadar işe, okula veya kreşe gitmemesi gerektiği bildirildi.

    Strep-A uyarısı! İlk 24 saate dikkat!

    Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı bilgilendirmede Strep-A'nın nasıl bulaştığı, belirtileri, tedavisi ve hangi durumların acil olduğuna ilişkin tüm detaylara yer verildi.

    İşte o duyuru:

    STREP-A NEDİR?

    A grubu beta-hemolitik streptokoklar (toplumda Beta mikrobu olarak da bilinen) boğaz burun ve ciltte yaşayabilen bakterilerdir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının çoğu boğaz iltihabı ya da ciltte enfeksiyon şeklinde görülen ve kısmen hafif enfeksiyonlardır. Kızıl hastalığı, ateş, boğaz ağrısı ve döküntü ile seyreden A grubu beta-hemolitik streptokokların neden olduğu bir hastalıktır. Bugün için bu bakteri enfeksiyonunu önleyen bir aşı mevcut değildir.

    Strep a virüsü nedir? Strep a belirtileri nelerdir?

    A grubu beta-hemolitik streptokoklar nadiren ciddi ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabilir. Hayatı tehdit eden ciddi A Grubu Beta hemolitik enfeksiyonları bakterinin kan, kas veya akciğer dokusuna girmesiyle ortaya çıkar. Geçirilmiş viral enfeksiyonlar ciddi hayatı tehdit edici streptokok enfeksiyonlara yatkınlığı arttırır. 2022 yılı itibari ile bazı ülkelerde daha belirgin olmak üzere, ciddi hayatı tehdit edici vaka sayılarında belirgin artış bildirilmiştir. Özellikle Eylül ayından itibaren İngiltere, İrlanda, Fransa, Hollanda, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden de vaka bildirimleri olmuştur. Dünya genelinde ise Avusturalya, Yeni Zelanda'dan da artmış vaka bildirimleri bulunmaktadır. Özellikle İngiltere ve Hollanda'dan ölümle sonuçlanan vakalar da bildirilmiştir. Ülkemizden de az sayıda vaka bildirilmi yapılmıştır.

        NASIL BULAŞIR?
        Hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalmak ile veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra, ellerini yıkamadan ağız, burun veya göz temasında da kişi hastalığı alabilir. Derideki enfekte yaralara doğrudan temasla da bulaşır. Hasta olan kişiler antibiyotik tedavisinin 24 saatinden sonra artık bulaştırıcı değildir.

        BELİRTİLERİ NELER?
        Ani başlayan ateş,

        Ani başlayan boğaz ağrısı,

        Boyun lenf bezlerinde büyüme ve ağrı,

        Başağrısı, halsizlik,

        Bazı vakalarda mide bulantısı, karın ağrısı, kusma,

        Vücutta yaygın döküntü, kızarıklık da görülebilir.

        *Burun akıntısı, öksürük, soğuk algınlığı bulguları olan kişilerde A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonu olma olasılığı çok daha düşüktür.

        BOĞAZ ENFEKSİYONUNUN TEDAVİSİ NEDİR?
        A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tedavisine enfeksiyon ilerlemeden, erken dönemde başlamak ciddi hayatı tehdit edici A geubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonunun gelişimi önlemede çok önemlidir. Hekim tarafından önerilen antibiyotik tedavisi (ağızdan şurup/hap veya kas içi enjeksiyon) ile tam iyileşme sağlanır ve olası kötü sonuçlar önlenir. Önemli olan hekiminizin size önerdiği şekilde ve sürede doğru olarak tedaviyi uygulamanızdır.

        NASIL BULAŞIR?
        Hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalmak ile veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra, ellerini yıkamadan ağız, burun veya göz temasında da kişi hastalığı alabilir. Derideki enfekte yaralara doğrudan temasla da bulaşır. Hasta olan kişiler antibiyotik tedavisinin 24 saatinden sonra artık bulaştırıcı değildir.

        BELİRTİLERİ NELER?
        Ani başlayan ateş,

        Ani başlayan boğaz ağrısı,

        Boyun lenf bezlerinde büyüme ve ağrı,

        Başağrısı, halsizlik,

        Bazı vakalarda mide bulantısı, karın ağrısı, kusma,

        Vücutta yaygın döküntü, kızarıklık da görülebilir.

            *Burun akıntısı, öksürük, soğuk algınlığı bulguları olan kişilerde A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonu olma olasılığı çok daha düşüktür.

            BOĞAZ ENFEKSİYONUNUN TEDAVİSİ NEDİR?
            A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tedavisine enfeksiyon ilerlemeden, erken dönemde başlamak ciddi hayatı tehdit edici A geubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonunun gelişimi önlemede çok önemlidir. Hekim tarafından önerilen antibiyotik tedavisi (ağızdan şurup/hap veya kas içi enjeksiyon) ile tam iyileşme sağlanır ve olası kötü sonuçlar önlenir. Önemli olan hekiminizin size önerdiği şekilde ve sürede doğru olarak tedaviyi uygulamanızdır.
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            Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A uyarısı! Antibiyotik tedavisinin ilk 24 saatine dikkat!
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