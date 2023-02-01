CHP yandaşı Barış Yarkadaş'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı adayı Tanju Özcan olacak





"BEN GÖREVE TALİBİM"

Yazdığı mektubu canlı yayında okuyan Özcan şu ifadeleri kullandı: "Bugüne kadar yaptığım en ciddi açıklamalar olacaktır.6 lidere ayrı ayrı yazmak durumunda kaldım bu mektubu, az sonra göndereceğim. Bu mektup göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir. Göreve gelmemden bu yana en az 20 anket şirketi Bolu'da araştırma yaptı, 2-3 tanesini ben yaptırdım. Ben hepsinde en başarılı 3 belediye başkanından birisi olarak ölçüldüm. Bunu da 6'lı masa isterse bütün anket şirketlerine sorabilir. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana uymaktadır. Sizden istediğim şudur; bana güvenin. Ben göreve talibim. Kazanacak aday olsun diyorsanız Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz."