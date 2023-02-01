Düştükleri çukura bakın! Gelecek Partisi ve İsmail Saymaz'dan Diyanet'i hedef alan rezil algı: Kuyruklu yalanı satır satır deşifre ettik

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala muhalefetin yalan, algı ve manipülasyona dayalı kirli siyaset anlayışıyla karşı karşıya kalıyor.
Bunun son örneği bugün Ankara'da kayıtlara geçti.
Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun'un vefat eden kızı için Yenimahalle ilçesindeki bir camide hatim programına izin verilmediği yalanı dolaşıma sokuldu.
Fotoğrafta: Yavuz Değirmenci
Söz konusu yalanı yayan isim ise Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci.
MÜFTÜYE İFTİRA ATTI
Değirmeci, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Bu ülkede her türlü rezilliği yaşadık böylesi muhtemelen ilk kez yaşandı. Genel Sekreterimiz Kani Torun beyfendinin kızı genç yaşta vefat etmişti. Kırkıncı günü için bir camide hatim okunacaktı. Müftü araya girerek caminin kullanılmasını engelledi. HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN!" ifadelerini kullanarak iftirayı yaydı.
Toplumu yanlış yönlendiren bu manipülasyon sonrası CHP yandaşı fondaşlara gün doğdu.
İSMAİL SAYMAZ'DAN REZİL ALGI
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, genç yaşta vefat eden kızı Hatice hanımın kırkı için Yenimahalle'deki bir camide hatim okutmak istiyor. Yenimahalle Müftüsü devreye girip hatimi engelliyor. Müftü efendi, iktidardan korktuğu kadar Allah'tan korkmuyor" algısını yaparak Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef gösterdi.