TOKİ'nin "İlk Evim Arsa" projesinde kura çekimi başlıyor! Tarih belli oldu

İlk Evim projesiyle 71 ilde 182 bin 599 hak sahibinin belirlendiğini hatırlatan Kurum, "Şimdi sırada arsalarımız var. Altyapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

"İlk Evim Arsa" projesinin İstanbul'daki kura çekimiyle ilgili herhangi bir tarih paylaşılmadı.