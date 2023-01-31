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    • 31.01.2023 11:26
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    Ünal Çetin kimdir, tutuklandı mı? Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin hangi partiden? Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu!

    Son dakika haberine göre, Çanakkale'de Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda Başkan Ünal Çetin'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Peki, Ünal Çetin kimdir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ünal Çetin kimdir?

    Son dakika haberleri... Çanakkale'de Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda Başkan Ünal Çetin'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi.

    Operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D., kamu çalışanı E.B ile müteahhitler R.G. ve B.B. gözaltına alındı.

    ÜNAL ÇETİN KİMDİR?

    10 Nisan 1972 tarihinde Ezine Çanakkale'de doğan Ünal ÇETİN; ilköğretimini Ezine; orta ve lise eğitimini ise babasının memuriyeti sebebiyle geldikleri Gökçeada'da tamamladı.



        Yükseköğrenimini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamlayıp 1993 yılında Bitlis'in Güroymak ilçesinde meslek hayatına başladı. Bitlis'teki görevinin ardından Gökçeada'ya tayin olan ÇETİN, Uğurlu Köyü İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulunda öğretmenlik ve idarecilik yaptı.
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        Haberler Güncel Ünal Çetin kimdir, tutuklandı mı? Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin hangi partiden? Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu!
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