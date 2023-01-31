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    • 31.01.2023 11:08
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    Son dakika: MHP Grup Toplantısı! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

    Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

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    Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Bahçeli'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
    -     Görmek istemeyen bir göze aydınlık fayda etmez. Ulaşamayacağımız hedefleri önümüze koymadık, koymaya da niyetimiz yoktur.

    - Bizim işimiz kin değil, muhabbettir. Milli ve Muhammed'i ahlakı içselleştirerek yaşamaktır. Toprağına merhamet tohumu serpilmeyen ülkeler nice Fatih'lerin matemi olmuştur.

    - İftira salgınına inancımızın şifası ile karşılık veriyoruz. Biz mertliği de biliriz, melanet emellerden hesap sormasını da mutlaka biliriz. Bu vatan, bu ülke, bu bayrak uğruna hilal bıyıklı 3 bin şehit verdik.

    - MHP'ye zincir vurmak, kement bağlamak, kelepçe takmak hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Kötüleri ve kötülükleri unutursak kanımız kurusun.

    - Bize kan sıçratmak isteyenlerin elinde şehitlerimizin kanı vardır. Operasyon uşaklarına teslim bayrağı çekecek bir korkak aramızda yoktur.

    - Açık hesap 14 Mayıs 2024 tarihinde sandıkta görülecektir.

    - Kiralık anket şirketleri Amasya'ya baktınız mı? Henüz yeni başlıyoruz, alayınızı çılgına döndüreceğiz.

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