Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayına ilişkin haklarında dava açılan sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli'nin yargılanmalarına bugün başlanacak.
İSTENEN CEZALAR
Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açılmıştı.
DAVA BAŞLIYOR
İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün saat 10.00'da başlayacak. Tutuklu sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli ile tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel, ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Duruşmaya tutuklu sanıkların bulundukları cezaevinden getirilmeleri beklenirken mahkeme salonunda neler yaşanacağı da merak konusu.
NELER YAŞANDI?
Hiranur Vakfı'nın kurucusu Y.Z.G.'nin kızı H.K.G. (6) yaşında iken Kadir İstekli ile dini nikah kıyması, sonrasında resmi nikahla evlenmeleri, H.K.G.'nin (6) yaşından itibaren Kadir İstekli tarafından nitelikli cinsel istismara ve cinsel saldırıya maruz kaldığı iddia edildi.
2012 YILINDA İLK SORUŞTURMA AÇILDI
H.K.G.'nin cinsel istismara uğradığına ilişkin ilk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2012 yılında soruşturma yürütülmüş...
H.K.G'nin 17.08.2012 tarihinde rahatsızlığı nedeni ile annesi ile birlikte hastaneye müracaat etmesi üzerine yaşının küçüklüğü nedeniyle polise haber veridi.
İLK İFADESİNDE YAŞININ 17 OLDUĞUNU VE İSTEKLİ'DEN ŞİKAYETÇİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Dosyaya göre H.K.G o tarihte mağdur olarak polis tarafından alınan beyanında, 07.04.2012 günü düğün yaparak şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteğiyle evlendiğini, yaşının (17) olduğunu, Kadir İstekli'den şikayetçi olmadığını beyan etti.
Annesi F.G.o soruşturmada tanık olarak alınan ifadesinde ise kızının 07.04.2012 tarihinde Kadir İstekli ile resmi nikahsız evlendiğini ifade etti.
KEMİK TESTİ SONRASI KOVUŞTURMAYA YER YOKTUR KARARI
H.K.G'nin kemik yaşının tespiti için hastaneye sevk edildiği, sevk edildiği hastane tarafından verilen 10.12.2012 tarihli raporda H.K.G'nin (21) yaşında olduğunun bildirilmesi üzerine 2013 yılında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.