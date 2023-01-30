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    • 30.01.2023 10:15
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    Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuk gelin davası: Sanıklar ilk kez hakim karşısında

    6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayında sanıkların yargılanmasına başlanıyor. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli ile tutuksuz yargılanan anne Fatıma Gümüşel ilk kez hakim karşısına çıkacak.

    takvim.com.tr
    Çocuk gelin davasında sanıklar hakim karşısında

    Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayına ilişkin haklarında dava açılan sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli'nin yargılanmalarına bugün başlanacak.

    İSTENEN CEZALAR
    Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açılmıştı.

    DAVA BAŞLIYOR
    İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün saat 10.00'da başlayacak. Tutuklu sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli ile tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel, ilk kez hakim karşısına çıkacak.

    Duruşmaya tutuklu sanıkların bulundukları cezaevinden getirilmeleri beklenirken mahkeme salonunda neler yaşanacağı da merak konusu.

    NELER YAŞANDI?
    Hiranur Vakfı'nın kurucusu Y.Z.G.'nin kızı H.K.G. (6) yaşında iken Kadir İstekli ile dini nikah kıyması, sonrasında resmi nikahla evlenmeleri, H.K.G.'nin (6) yaşından itibaren Kadir İstekli tarafından nitelikli cinsel istismara ve cinsel saldırıya maruz kaldığı iddia edildi.

    2012 YILINDA İLK SORUŞTURMA AÇILDI
    H.K.G.'nin cinsel istismara uğradığına ilişkin ilk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2012 yılında soruşturma yürütülmüş...

    H.K.G'nin 17.08.2012 tarihinde rahatsızlığı nedeni ile annesi ile birlikte hastaneye müracaat etmesi üzerine yaşının küçüklüğü nedeniyle polise haber veridi.

    İLK İFADESİNDE YAŞININ 17 OLDUĞUNU VE İSTEKLİ'DEN ŞİKAYETÇİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ
    Dosyaya göre H.K.G o tarihte mağdur olarak polis tarafından alınan beyanında, 07.04.2012 günü düğün yaparak şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteğiyle evlendiğini, yaşının (17) olduğunu, Kadir İstekli'den şikayetçi olmadığını beyan etti.

    Annesi F.G.o soruşturmada tanık olarak alınan ifadesinde ise kızının 07.04.2012 tarihinde Kadir İstekli ile resmi nikahsız evlendiğini ifade etti.

    KEMİK TESTİ SONRASI KOVUŞTURMAYA YER YOKTUR KARARI
    H.K.G'nin kemik yaşının tespiti için hastaneye sevk edildiği, sevk edildiği hastane tarafından verilen 10.12.2012 tarihli raporda H.K.G'nin (21) yaşında olduğunun bildirilmesi üzerine 2013 yılında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

        H.K.G.'nin 2016 yılında ise M.E.İ. isimli bir çocuğu dünyaya geldi.

        H.K.G. 2020'DE SAVCILIĞA BAŞVURDU: CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDIM
        H.K.G., 30.11.2020 tarihinde çocuğu ile birlikte evden ayrılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak eşinin kendisine küçük yaştan itibaren cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

        KEMİK TESTİNDE YERİME BAŞKASI GİRDİ
        2012 yılında yaşının tespiti yapılırken hastanede yerine bir başkasının kemik testine sokulduğuna ilişkin şikayetçi oldu.

        ŞÖNİM'E GÖTÜRÜLDÜ BARINMA HİZMETİ VERİLDİ
        Yaşananlar sonrası savcılık makamının yönlendirmesi ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'e (ŞÖNİM) götürülmüş ve ŞÖNİM'den çocuğu M.E.İ. ile birlikte barınma hizmeti almıştır.

        H.KG'nin 30.11.2020 tarihli şikayetinde alınan ifadesinde yer alan ve 2012 yılında kapatılan soruşturma dosyasına yönelik iddialarının araştırılması kapsamında "başka birinin kemik testine sokulması" eylemi bakımından dosya tefrik edilmiş olup, iş bu soruşturma hala devam ediyor...

        CAN GÜVENLİĞİ SEBEBİYLE BAŞKA İLDEKİ KADIN KONUKEVİNE NAKLİ YAPILDI
        H.K.G Kadir İstekli'nin kendisi ve çocuğu hakkında kayıp ilanı vermesi ve yüksek can güvenliği riski nedeniyle başka bir ilde bulunan Kadın Konukevi'ne nakli yapılarak, 08/12/2020 tarihinde ilgili ilde bulunan Kadın Konukevi Müdürlüğüne kabulü gerçekleştirildi.

        PSİKOLOJİK VE MESLEKİ DESTEK VERİLDİ
        H.K.G. ile travma mağduru olması göz önünde bulundurularak psikolojik iyilik halinin güçlendirilmesine yönelik pek çok kez mesleki görüşme gerçekleştirildi ve psikiyatri servisine yönlendirilerek tedavi programı uygulandı.

        ÇOCĞUNUN AŞILARI TAMAMLANDI
        Çocuğunun bebeklik aşılarının olmadığı tespit edilerek, tedbir kararlarının çıkarılmasının ardından çocuğun bebeklik ve çocukluk dönemine ait aşıları tamamlandı.

        H.K.G. ve çocuğunun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ekonomik olarak desteklenmiş, grup çalışmalarına da katılımı sağlandı.

        Aille ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet veren atölye çalışmalarına aktif katılımı sağlandı ve bu durumun psikolojisi üzerinde olumlu etkiler gösterdiği gözlendi.

        EĞİTİM DESTEĞİ VERİLDİ
        Talebi doğrultusunda okuma yazma kursuna yönlendirilmiş, ilkokul diplomasını açıköğretim üzerinden alması sağlanmış, ortaokul eğitimine başlamıştır.

        MESLEKİ EĞİTİMLE İSTİHDAMI SAĞLANDI
        Meslek edindirme kursuna yönlendirilen H.K.G. aşçılık sertifikası alarak istihdama katılımı sağlandı.

        Adresinin deşifre olmaması için gerekli güvenlik tedbirleri alınarak avukat aracılığıyla hukuki destek alması sağlandı.

        DAVALARA DEVLET GÜVENCESİNE GÖTÜRÜLÜP GETİRİLDİ
        Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasına polis ve personel refakatinde güvenlik tedbirleri alınarak götürülüp getirilmesi sağlandı.

        GÜVENLİĞİ İÇİN KİMLİK BİLGİLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ SAĞLANDI
        H.K.G.'nin talebi doğrultusunda ve mevcut tedbirlerinin kadın ve çocuğu korunma noktasında yetersiz kaldığı anlaşıldığından, 6284 sayılı kanun kapsamında kimlik bilgi ve belgelerinin süresiz olarak değiştirilmesi de gerçekleştirildi.

        BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından H.K.G.'nin şikayetlerine ilişkin İstanbul İl Müdürlüğü tarafından 15/11/2021 tarihli yazı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından H.K.G. ile ilgili yürütülen soruşturma sonucunun akıbeti ve varsa ilgili karar veya iddianamenin İl Müdürlüğüne tebliği istenmiş olup, herhangi bir cevap verilmemesi üzerine 12/09/2022 tarihli yazı ile tekraren H.K.G. ile ilgili yürütülmekte olan herhangi bir soruşturma olup olmadığı ve akıbeti hakkında İl Müdürlüğüne bilgi verilmesi talep edildi.

        İDDİANAME DÜZENLENDİ
        H.K.G.'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış şikayetlerinin savcılıkça soruşturulması neticesinde, H.K.G.'nin cinsel istismara yönelik iddialar yönünden, 2020'de açılan soruşturma ile Kadir İstekli'nin "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı (2004-2013 yılları arası), Nitelikli Cinsel Saldırı (2020 yılı)" suçlarından, müştekinin annesi F.G. ve babası Y.Z.G.'nin "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan cezalandırılması talebiyle 2022'de iddianame düzenlendi.

        İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, 27.11.2022 tarihinde ilk tensip duruşması yapılarak, sanıkların tutuksuz yargılanmasına, tarafların dinlenilmesine, belirlenen duruşma günü davetiyesinin taraflara tebliğine ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ihbarına, duruşmanın 22.05.2023 tarihinde saat 10:00'a bırakılmasına karar verildi.

        Tensip zaptının 02.12.2022 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tebliği ile birlikte aynı gün davaya müdahillik talebinde bulunuldu ve bu hususlara ilişkin olarak da kamuoyuna basın açıklaması yapıldı.

        BAKANLIK TARAFINDAN TUTUKLU YARGILAMA TALEP EDİLDİ
        12.12.2022 tarihinde mahkeme başkanlığına bakanlıkça sunulan beyan dilekçesinde, olayın kamuoyuna mal olması nedeni ile mağdurun ve çocuğunun daha fazla örselenmemesi, güvenliklerinin tehlikeye düşmemesi, sanığa uygulanan adli kontrol hükümlerinin bu şartlarda yeterli kalmayacağı ve isnat edilen suçun katalog suçlardan olması nedeni ile yargılamada tutukluluk tedbirinin uygulanması, duruşmanın yakın bir tarihe çekilmesi ve dosyada gizlilik kararına hükmedilmesi talep edildi.

        DAVA TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ
        Talebi değerlendiren mahkeme, davanın ilk duruşmasının 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar verdi.

            Bu arada, mağdur H.K.G'nin avukatı mahkemeye başvurarak, tutuksuz yargılanan sanıklar Yusuf Ziya G, Fatıma G. ve Kadir İ'nin tutuklanması talebinde bulundu.

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            Haberler Güncel Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuk gelin davası: Sanıklar ilk kez hakim karşısında
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