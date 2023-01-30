Mersin'de 5 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Polisin çalışmasında Tarsus'da akaryakıt kaçaklığı yaptığı tespit edilen şüpheli S.A. idaresindeki kamyonette, piyasa değeri 80 bin lira olan 4 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca ekipler yaptıkları fiziki ve teknik çalışmalarda R.S. isimli bir şahsın da iş yerinde gerçekleştirdiği aramada, değeri 29 bin lira olan bin 450 litre karışımlı akaryakıtı ele geçirdi.