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    • 30.01.2023 10:12
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    • 30.01.2023 10:12
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    Mersin'de 5 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Son dakika haberleri... Mersin'de kaçak akaryakıt ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 109 bin lirayı bulan 5 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

    5 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, şehir genelinde sahte ve kaçak akaryakıt ticareti yaparak haksız kazanç elde eden ve devleti zarar uğratan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

    Polisin çalışmasında Tarsus'da akaryakıt kaçaklığı yaptığı tespit edilen şüpheli S.A. idaresindeki kamyonette, piyasa değeri 80 bin lira olan 4 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

    Ayrıca ekipler yaptıkları fiziki ve teknik çalışmalarda R.S. isimli bir şahsın da iş yerinde gerçekleştirdiği aramada, değeri 29 bin lira olan bin 450 litre karışımlı akaryakıtı ele geçirdi.

    2 şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
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    Haberler Güncel Mersin'de 5 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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