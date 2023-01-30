Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile görüştü.
Görüşme sonrası ortak basında toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya kabul ederse sürecin farklı şekilde yürütülebileceğini açıkladı.
FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİ AYRI ELE ALINABİLİR
Çavuşoğlu, "Eğer NATO ve bu ülkelerde karar alırsa bunu ayrı ayrı değerlendireceğimizi düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız Finlandiya konusunda İsveç'e göre daha farklı bir değerlendirmemiz olabilir diyor." dedi.
SÜREÇ DURDURULMUŞTU
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye-İsveç görüşmelerine ara verildiğini açıkladı.
SÜREÇ DURDURULDU
Billström NATO üyelik süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Billström, "Süreç 'geçici' olarak durduruldu" dedi.
DİKKAT ÇEKEN "14 MAYIS" VURGUSU
A Haber Muhabiri Fatih Özyar, A Haber canlı yayında Türkiye - İsveç arasında yaşanan gerilimi ve alınan NATO kararına dair son notları aktardı.
Türkiye'de seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs tarihine dikkat çeken Özyar, "NATO üyeliğinin askıya alınıp alınmayacağı konusunda net bir bilgi yoktu. Fakat yapılan açıklamalara bakıldığında hem İsveç Başbakanlığı ve İsveç Dışişleri'den Türkiye'nin taleplerini karşılayacak yönde açıklama gelmedi. İsveç'te yapılan provokasyonlar Türkiye-İsveç ilişkilerini germe noktasına getirdi. Tam bu noktada İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström bir açıklama yaptı. Gerilimim tırmandığını görerek NATO üyelik sürecini dondurma kararını aldıkları duyurdular. Ve bunu 'geçici olarak durdurduk' dediler. Büyük bir ihtimalle Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonra tekrar bu gündeme gelecek." bilgilerini paylaştı.