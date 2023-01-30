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    • 30.01.2023 11:09
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili flaş açıklama

    Son dakika haberi! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya kabul ederse sürecin ayrı değerlendirilebileceğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Çavuşoğlu’ndan flaş NATO açıklaması!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile görüştü.

    Görüşme sonrası ortak basında toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya kabul ederse sürecin farklı şekilde yürütülebileceğini açıkladı.

    FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİ AYRI ELE ALINABİLİR
    Çavuşoğlu, "Eğer NATO ve bu ülkelerde karar alırsa bunu ayrı ayrı değerlendireceğimizi düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız Finlandiya konusunda İsveç'e göre daha farklı bir değerlendirmemiz olabilir diyor." dedi.

    SÜREÇ DURDURULMUŞTU
    İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye-İsveç görüşmelerine ara verildiğini açıkladı.

    İSVEÇ RESMEN AÇIKLADI SÜREÇ DURDU | VİDEO İZLE




    SÜREÇ DURDURULDU
    Billström NATO üyelik süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Billström, "Süreç 'geçici' olarak durduruldu" dedi.



    DİKKAT ÇEKEN "14 MAYIS" VURGUSU
    A Haber Muhabiri Fatih Özyar, A Haber canlı yayında Türkiye - İsveç arasında yaşanan gerilimi ve alınan NATO kararına dair son notları aktardı.

    Türkiye'de seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs tarihine dikkat çeken Özyar, "NATO üyeliğinin askıya alınıp alınmayacağı konusunda net bir bilgi yoktu. Fakat yapılan açıklamalara bakıldığında hem İsveç Başbakanlığı ve İsveç Dışişleri'den Türkiye'nin taleplerini karşılayacak yönde açıklama gelmedi. İsveç'te yapılan provokasyonlar Türkiye-İsveç ilişkilerini germe noktasına getirdi. Tam bu noktada İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström bir açıklama yaptı. Gerilimim tırmandığını görerek NATO üyelik sürecini dondurma kararını aldıkları duyurdular. Ve bunu 'geçici olarak durdurduk' dediler. Büyük bir ihtimalle Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonra tekrar bu gündeme gelecek." bilgilerini paylaştı.



        TOPLANTILAR SÜRESİZ BİR ŞEKİLDE İPTAL EDİLMİŞTİ
        Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantı 24 Ocak'ta süresiz bir şekilde iptal edilmişti.

        İptal kararı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapısını kapatmasının ardından alındı. Bir sonraki toplantı Şubat ayında Brüksel'de yapılacaktı.

        AĞLAMAYA BAŞLADILAR
        Türkiye'nin kararı sonrası konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "NATO üyeliği konusunda işleyen bir diyaloğa geri dönmek istiyorum." diyerek adeta yalvardı.

        Kristersson, yaşananlar sonrası yaptığı açıklamada, ülkesindeki skandal eylemlerin 'provokasyon' olduğunu dile getirdi. Türkiye'ye saygı duymaları gerektiğini vurgulayan Kristersson, "Bugün, bizim için NATO'ya girmekten daha önemli bir ulusal güvenlik meselesi yok. Bazı provokatörlerin eylemleri, NATO üyeliğimizi geciktirdi. Türkiye ile yeniden işleyen bir diyaloğa girmek istiyoruz." diye konuştu.

        "NATO'YU İSTİYORSAK YAPTILARIMIZI DÜŞÜNMELİYİZ"
        "Anlaşma iyi gidiyor, ama her şeyde hemfikir olmadığımız açık." itirafında bulunan İsveç Başbakanı, "İsveç yasaları uygulanmalı. İsveçli siyasetçilerin idamını gösteren bir kukla asılsaydı biz de kötü hissederdik. Türkiye'nin görüşleri tamamen makul. İsveç'in NATO üyeliğini istiyorsak yaptıklarımız hakkında düşünmeliyiz. 28 ülke kendi için kararlar verdi. Türkiye de kendi için kararlar veriyor." ifadelerini kullandı.

        "BU YAŞANANLARIN İSVEÇ GÜVENLİĞİNE ETKİSİ OLACAK"
        Türkiye'nin kararında tuhaf bir şey olmadığını söyleyen Kristersson, "Bu olayların İsveç güvenliğine etkisi olacak. Son derece gergin ortam güvenliğimize zarar verir." dedi.

            KABİNE SONRASI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI: "NATO KONUSUNDA HERHANGİ BİR DESTEK GÖREMEYECEKSİNİZ"
            Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan İsveç'teki alçak eyleme ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

            "Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorsunuz, savunuyorsunuz, koruyorsunuz, öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Biz bir şeyi söylediğimiz zaman dürüst söyleriz, birileri de bize namussuzluk yaptığı zaman, alçaklık yaptığı zaman onlara da haddini bildiririz. İsveç yönetiminin bizlere kalkıp hak ve özgürlükten hiç bahsetmesine gerek yok. Eğer hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Eğer bu saygıyı göstermiyorsanız, kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz."

            Erdoğan'ın sözleri uluslararası Haber ajansları tarafından 'acil' kodu ile anbean abonelerine servis edilirken pek çok gazetede birinci manşet oldu.

            BCC bu gelişmeyi 'Erdoğan, İsveç'e NATO'dan destek beklememesini söyledi' başlığı ile duyururken İngiliz Guardian gazetesi haberinde şu ifadelere yer verdi;

            İki ülke arasındaki gerilim, hafta sonu Stockholm'de düzenlenen bir protestoda Kuran'ın yakılmasının ardından daha da alevlendi.'

            The Wall Street Journal haberinde 'Erdoğan, Kur'an yakma nedeniyle İsveç'in NATO'ya girişini engellemekle tehdit etti' denildi.

            Al Jazeera 'Erdoğan'dan uyarı' başlığını tercih etti ve 'Türkiye cumhurbaşkanı, İsveç'in askeri ittifaka katılma hedefinde Ankara'nın desteğini beklememesi gerektiğini söyledi' dedi.

                YUNAN GAZETEDEN SKANDAL İFADELER
                Yunan In.gr Türkiye'nin tutumunu skandal bir sözlerle okurlarına servis etti. Gazete 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu komediye dönüşmek üzere' yorumunda bulundu.

                Haberde 'Ankara, neredeyse tüm Batı başkentlerine açıkça şantaj yapıyor ve Washington'un hedef ve özlemlerini pervasızca görmezden geliyor' ifadelerine yer verildi.

                ABD merkezli Fox News bu gelişmeyi 'Stockholm protestosunda Kuran'ın yakılmasının ardından Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkacak' sözleri ile okurlarına sundu.

                ABC News ise haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in İslam karşıtı protestoların ardından Ankara'nın NATO'ya katılma desteğini beklememesi gerektiğini söyledi' ifadesine yer verdi.

                İSVEÇ BASINI: ERDOĞAN HAYIR DEDİ
                İsveç basını yaşanan olaylar sonrası NATO kapısının kapandığını yazdı.

                    İsveç merkezli Aftonbladet 'Erdoğan hayır dedi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde Rasmus Paludan'ın Türkiye'de büyük bir öfkeye yol açtığının altı çizildi ve şu ifadeye yer verildi;

                    'Kısa bir süre önce Erdoğan, protestolar nedeniyle İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeyeceğini açıkladı.'

                    Bir Başka İsveç gazetesi Svenska Dagbladet 'İsveç'in NATO başvurusuna destek yok' başlığı ile çıktı. Gazete 'Kuran yakmak NATO şansını mı öldürdü?' başlıklı bir de analiz yayınladı.

                    Dagens Nyheter 'Erdoğan, İsveç'in bu hafta sonu Stockholm'deki ülkenin büyükelçiliği önünde Kuran'ın yakılmasından sonra Türkiye'den NATO uygulamasına destek beklememesi gerektiğini söyledi' dedi.

                    Paludan'ın geçtiğimiz yılın Nisan ayında İsveç'te düzenlediği bir mitingde çıkan çatışmalarda 40 kişi yaralanmıştı. Protestocular taşlarla saldırdıkları polislerin 4 aracını ateşe vermişti.

                    'BAŞBAKAN 2 CİDDİ DARBE ALDI'

                    Sydsvenskan, İsveç Başbakanı Kristersson'un NATO sürecinde Åkesson ve Erdoğan arasında sıkıştığını yazdı.

                    Haberde 'Başbakan Ulf Kristersson, İsveç'in NATO üyeliği peşinde Pazartesi akşamı iki ciddi darbe almak zorunda kaldı' denildi.

                        FRANCE 24'TEN SKANDAL ALGI OPERASYONU
                        France 24 skandal bir algı operasyonuna soyundu.

                        Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılması sonrası Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapılarını kapatmasını haberleştiren kanal şu ifadeleri kullandı;





                        "Erdoğan'ın öfkeli yorumları, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'de Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde Batı savunma ittifakına katılma ihtimallerini daha da uzaklaştırdı"

                        Skandallarla dolu haberde Avrupa'daki PKK/YPG'liler 'Kürt gruplar' olarak aklanmaya çalıştı.

                        France 24 ek olarak Türkiye ve Macaristan'ı Rusya yanlısı NATO üyeleri olarak ilan etti.



                        REUTERS
                        Merkez üssü İngiltere'nin başkenti Londra'da olan Reuters gelişmeyi, "Erdogan to Sweden: Don't expect Turkish support for NATO bid after Stockholm protest" başlığıyla duyurdu.

                        Haberde "Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hafta sonu Stockholm'deki Türk büyükelçiliği önünde Kur'an'ın yakılması da dahil olmak üzere düzenlenen protestoların ardından İsveç'in Türkiye'den NATO üyeliğine destek beklememesi gerektiğini söyledi" ifadelerine yer verildi.



                            BLOOMBERG
                            Başkan Erdoğan'ın İsveç'e verdiği NATO vetosunu ABD merkezli Bloomberg de gündeme getirdi.

                            "Sweden Shouldn't Expect Turkey Support in NATO Bid, Erdogan Says" başlığıyla (Erdoğan: İsveç NATO Hedefinde Türkiye'den Destek Beklememeli) duyurulan haberde şu ifadeler kullandı;

                            Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü İsveç'in başkenti Stockholm'de İslam'ın kutsal kitabının yakılmasına öfkesini dışa vurarak, Türkiye'nin İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne katılma hedefini desteklemeyeceğini söyledi.



                            İTALYAN BASINI BAŞKAN ERDOĞAN'IN O SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİ
                            İtalya'da yayın yapan ANSA MED isimli haber sitesi "No Sweden in NATO if it doesn't respect Islam, says Erdogan" başlığını kullandı.

                            İlgili haberde Erdoğan'ın "Hiç kimsenin Müslümanların inancına hakaret etme özgürlüğü yoktur" sözlerine dikkat çekildi.



                            ABC NEWS
                            New York merkezli ABC News, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in İslam karşıtı protestoların ardından NATO'ya katılmak için Ankara'dan destek beklememesi gerektiğini söyledi" ifadeleriyle ilgili haberi okuyucularına servis etti.



                                ASSOCIATED PRESS
                                Bir başka ABD'li Associated Press ise "Türkiye Cumhurbaşkanı, İsveç'in NATO üyelik hedefine destek vermediğini söyledi" sözleriyle gelişmeyi manşete taşıdı.

                                İSVEÇ'TE İKİNCİ SKANDAL
                                Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakındaki provokasyonunu izleyen fotomuhabiri Orhan Karan, daha önce de Paludan'ın benzer eylemlerinden tanıdığı ve aşırı sağcı liderin arkadaşı olduğunu bildiği kişinin, 21 Ocak'taki eylem sırasında kendisine aniden saldırgan tavırla yaklaştığını ve sözlü tacizde bulunmadan önce saldırmakla tehdit ettiğini söyledi.

                                Karan, "Sözlü tacizini fiziksel saldırıya çevirdi. Olay yerine gelen polisler, olaya şahit olduğundan onu hemen gözaltına aldı. Daha sonra bana, (saldırganın) bölgeden uzaklaştırıldığını söylediler." dedi.

                                Orhan Karan, olaydan kısa süre sonra Paludan'ın bölgeye geldiğini, ancak polise gözaltındaki arkadaşını serbest bırakmadıkları sürece aracından çıkmayacağını söylediğini belirtti.

                                SUÇA VE ŞİDDETE KARIŞMIŞ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
                                Polisin, Paludan'ın talebine boyun eğdiğini ve bu kişiyi provokasyonun gerçekleştiği yere geri getirdiğini kaydeden Karan, "yani bir suça ve şiddet eylemine karışmış kişiyi serbest bıraktıklarını" ifade etti.

                                PALUDAN'DAN ALÇAK EYLEM | VİDEO İZLE

                                Karan, gözaltına alınan kişinin, Paludan'ın Kuran-ı Kerim'i yakmasını canlı yayınlamakla görevlendirildiğini kaydetti.

                                Paludan'ın eylemini gerçekleştirmesine izin veren polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Karan, polisin söz konusu kişiyi serbest bıraktıkları için daha sonra kendisinden özür dilediğini ifade etti.

                                Polisin tepkisine şaşırdığını ifade eden Karan, normal şartlarda gözaltına alınan diğer kişilerin karakola götürüleceğini aktardı.

                                    KUR'AN-I KERİM'İ YAKAN IRKÇI RASMUS PALUDAN YENİ PLANI İÇİN ADRES GÖSTERDİ
                                    Öte yandan Paludan, kendisine 'terörist' diyen Çeçenistanlı Hamzat Çimayev'e yanıt olarak, "Kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde de yakabilirim" dedi.

                                    Sosyal medya hesabından Çeçenistanlı İsveç vatandaşı sporcu Hamzat Çimayev'e yanıt veren Paludan Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakacağını söyleyerek, "Hamzat'ın bana hakaretine karşılık ve tüm Çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim" dedi.

                                    İsveç'te Kuran-ı Kerim yakan Paludan'a tepki gösteren Çimayev, Danimarkalı siyasetçi için 'terörist' demişti.

                                    Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den veto gelmiş, iki İskandinav ülkesinin teröre destek vermeyeceklerini belirtmesinin ardından ise Türkiye NATO yoluna yeşil ışık yakmıştı.

                                        Ancak sonrasında PKK sempatizanlarının skandal hamlelerine bir de aşırı ırkçı Rasmus Paludan'ın eylemleri eklenmişti. Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

                                        Nitekim Paludan hafta içi eyleminin günü ve saatiyle ilgili bilgi vermiş aynı zamanda hükümetten izin talep ettiğini de ifade etmişti. Yaşanan rezalete Türkiye'den tepkiler gecikmedi. İsveç ise yaşananlardan dolayı resmen birbirine girdi. Bir kesim bunun 'ifade özgürlüğü' olduğunu savundu.

                                        Olaylar sonrasında açıklama yapan Başkan Recep Tayip Erdoğan,İsveç'e "NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" sözleri ile rest çekti. Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya gündemine damga vurdu.

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