Ankara'da cemevine saldırı davasında flaş gelişme! Adli Tıp'tan rapor istendi

Ankara'da Çankaya ve Mamak ilçelerindeki Çankaya ve Mamak ilçelerindeki Türkmen Alevi Bektaşi Derneği, Şahı Merdan Cemevi, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ve Fatma Ana Cemevi'ne saldıran Ahmet Ozan Karaca ile Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme', 'İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' ve 'Silahla basit yaralama' suçlarından 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.