Cemevi provokasyonunun bilinmeyenleri! 3 farklı hedef 3 farklı siyasi çizgi! 45 dakikalık rotayı kim çizdi? Kilit isim belli oldu

SİYASİ YAPILARI FARKLI

Provokatörün saldırıda bulunduğu 3 cemeviyle ilgili dikkat çeken bir diğer unsur da cemevlerinin 3'ünün de siyasi yapısının birbirinden farklı olması oldu. İlk hedef olan Türkmen Alevi Vakfı Genel Merkezi'nin daha çok milliyetçi bir yapıda olduğu öğrenilirken, ikinci hedef olan Şah-ı Merdan ise sosyal demokrat bir yapıda bulunuyor. Son hedef Ana Fatma Cemevi'nin bağlı olduğu Demokratik Alevi Dernekleri HDP'ye yakın bir çizgide yer alıyor.