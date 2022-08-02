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    • 02.08.2022 16:24
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    Cemevi provokasyonunun bilinmeyenleri! 3 farklı hedef 3 farklı siyasi çizgi! 45 dakikalık rotayı kim çizdi? Kilit isim belli oldu

    Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bulunan 3 farklı cemevine 45 dakika içerisinde düzenlenen provokatif saldırının perde arkasının aydınlatılması ve failin bağlantılarıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 3'e yükselirken, provokatörlerin örgüt bağlantısı da çıktı. Saldırılan 3 cemevinin siyasi yapılarının farklı olması ve FETÖ taktiklerine benzer bir yol izlenmesi dikkat çekerken, normalde İzmir'de yaşayan saldırgan Ahmet Ozan K.'nın 45 dakika içerisinde aralarında 11 kilometre mesafe bulunan 3 farklı cemevine saldırması dışarıdan bir destek aldığının da göstergesi olarak değerlendirildi. Emniyet kaynakları Çağdaş Can B.'nin saldırıda kilit isim olduğu üzerinde duruyor.

    takvim.com.tr
    Cemevi provokasyonunun bilinmeyenleri

    Ankara Mamak'ta bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya'da bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'ne Ahmet Ozan K. tarafından yapılan provokatif saldırıya tepki yağarken, olayın aydınlatılması için devam eden çalışmalarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Bakan Soylu örgüt bağlantısına dikkat çekerek, "Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var, yakında açıklayacağız." dedi.

    "EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK"
    Bakan Soylu dün yaptığı açıklamada ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendini ifade edebildiği Türkiye adımlarında sadece son iki yılda bin 585 cemevi ziyaret edildi, 8 bin 600 talebin 5 bin 600'ü karşılandı.Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

    GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
    Ankara'da cemevlerine yönelik saldırılarla ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Ozan K. ile saldırı öncesi yakın irtibatı tespit edilen Çağdaş Can B. İzmir'de gözaltına alındı. Emniyet kaynakları tarafından Çağdaş Can B.'nin saldırgan Ahmet Ozan K.'yı yönlendirdiği değerlendirmesi yapıldı.

        ROTAYI NASIL OLUŞTURDU?
        Saldırgan Ahmet Ozan K. ilk ifadesinde 45 dakika içerisinde üç cemevine saldırıda bulunduğunu söyledi. Ancak İzmir'de yaşadığı tespit edilen ve kendi aracıyla Ankara'ya giderek saldırıları gerçekleştiren Ahmet Ozan K.'nın 45 dakika içinde farklı bölgedeki 3 cemevine giderek saldırı gerçekleştirmesi akıllarda soru işareti oluşturdu. Provokatörün ilk saldırıyı gerçekleştirdiği Kızılay'daki Türkmen Alevi Vakfı Genel Merkezi ile ikinci saldırdığı Şah-ı Merdan Cemevi arasında özel araçla 18 dakika, toplu taşıma ile 30 dakika, yürüyerek ise 1 saat 23 dakikalık bir mesafe bulunduğu öğrendildi. Üçüncü saldırdığı Ana Fatma Cemevi ile Şah-ı Merdan Cemevi arasında ise yaklaşık 3 kilometre bulunduğu öğrenilirken, Ankara'yı bilmeyen birinin bu 3 cemevine 45 dakikada gitmesinin imkansıza yakın bir durum olduğu belirtildi. Saldırganın 45 dakikada 3 cemevine gitmesi başka birinden yardım alma ihtimalini de kuvvetlendirdi.

        SİYASİ YAPILARI FARKLI
        Provokatörün saldırıda bulunduğu 3 cemeviyle ilgili dikkat çeken bir diğer unsur da cemevlerinin 3'ünün de siyasi yapısının birbirinden farklı olması oldu. İlk hedef olan Türkmen Alevi Vakfı Genel Merkezi'nin daha çok milliyetçi bir yapıda olduğu öğrenilirken, ikinci hedef olan Şah-ı Merdan ise sosyal demokrat bir yapıda bulunuyor. Son hedef Ana Fatma Cemevi'nin bağlı olduğu Demokratik Alevi Dernekleri HDP'ye yakın bir çizgide yer alıyor.

        SEÇİMLER ÖNCESİ FETÖ TAKTİĞİ
        2023'de yapılacak seçimlere aylar kala yapılan bu saldırıda 3 farklı görüşten cemevinin hedef alınmasıyla ilgili olarak; seçim sürecine gölge düşürmek, toplumda yaratılmak istenen kutuplaşmayı körüklemek ve kutuplaşmanın daha da keskinleştirilmesini sağlamak için yapıldığı değerlendirmesi üzerinde duruluyor.

        Saldırılar akıllara FETÖ'nün Ergenekon süreci öncesi düzenlediği Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombası atılması, Hrant Dink suikastı, Danıştay saldırısı gibi olayları da getirdi.

            TERÖR POLİSİ SORGULUYOR
            Asayiş ekiplerince yakalanan saldırgan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele (TEM) ekiplerine teslim edildi. TEM'de sorgulanmaya başlanan Ahmet Ozan K.'nın bağlantılarıyla ilgili araştırmalar devam ederken, gözaltı süresi uzatıldı. Saldırganın olaydan sonra Eskişehir'de oturan arkadaşının yanına kaçmak istediği belirlendi.

            'İÇİMDEN GELEN EMİR'
            TEM'de sorgulanan Ahmet Ozan K.'nın ise ilk ifadesinde, "İlahi bir güç tarafından bana bu saldırıyı yapmam söylendi. İçimden gelen emir ile yaptım. Kimseden talimat almadım" dediği öğrenildi.

            TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTI
            Gözaltına Ahmet Ozan K. ile Çağdaş Can B.'nin sık sık görüştükleri, Eskişehir'de evde buluştukları öğrenildi. Konak doğumlu Çağdaş Can B.'nin geçmiş dönemlerde THKP/C Dev-Yol Devrimci Hareket terör örgütünün açık alan yapılanması Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) faaliyetlerinden ilişik kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

            Ahmet Ozan K.'nın yakın arkadaşı olan Çağdaş Can B.'nin olay öncesinde öğlen saatlerinde Eskişehir'den İzmir'e hareket ettiği tespit edildi.
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            Haberler Güncel Cemevi provokasyonunun bilinmeyenleri! 3 farklı hedef 3 farklı siyasi çizgi! 45 dakikalık rotayı kim çizdi? Kilit isim belli oldu
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