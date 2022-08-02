Cemevi provokasyonunun bilinmeyenleri! 3 farklı hedef 3 farklı siyasi çizgi! 45 dakikalık rotayı kim çizdi? Kilit isim belli oldu

Ankara Mamak'ta bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya'da bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'ne Ahmet Ozan K. tarafından yapılan provokatif saldırıya tepki yağarken, olayın aydınlatılması için devam eden çalışmalarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Bakan Soylu örgüt bağlantısına dikkat çekerek, "Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var, yakında açıklayacağız." dedi.
"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK"
Bakan Soylu dün yaptığı açıklamada ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendini ifade edebildiği Türkiye adımlarında sadece son iki yılda bin 585 cemevi ziyaret edildi, 8 bin 600 talebin 5 bin 600'ü karşılandı.Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
Ankara'da cemevlerine yönelik saldırılarla ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Ozan K. ile saldırı öncesi yakın irtibatı tespit edilen Çağdaş Can B. İzmir'de gözaltına alındı. Emniyet kaynakları tarafından Çağdaş Can B.'nin saldırgan Ahmet Ozan K.'yı yönlendirdiği değerlendirmesi yapıldı.