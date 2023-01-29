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    • 29.01.2023 14:40
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğunu unutan Ekrem İmamoğlu'na büyük kapak! İstanbullu İmamoğlu'nu fena tiye aldı

    Son dakika haberleri... 2023 seçimleri için CHP'deki adaylık savaşı henüz bitmiş değil. Hatta Ekrem İmamoğlu Saraçhane tiyatrosunun ardından vites yükseltti. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğunu unutarak aday havasıyla il il gezmaya başladı. İmamoğlu'nun bu tavrını tiye alan vatandaşlar İstanbul'un birçok noktasına 'hoş geldin' pankartları astı.

    İstanbullu İmamoğlu’nu fena tiye aldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamarı sonrası 14 Mayıs'ta yapılacağı kesinleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açık bir adaylık savaşı veriyor!

    Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını 6'lı masadaki ortaklarına dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her fırsatta bunu veto ederek Ekrem İmamoğlu'nu öne sürüyor.

    ŞEHİR ŞEHİR GEZMEYE KARAR VERDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun son döenmdeki hamleleri ile geri plana düşse de Ekrem İmamoğlu adaylık hevesinden vazgeçmiyor.

    Ekrem İmamoğlu bu kapsamda Anadolu turuna çıkmaya karar verdi.

    İmamoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı Kastamonu gezisinin ardından rotayı Bursa'ya çevirdi.

        SPONSURLU DUYURULARLA KALABALIK ARAYIŞINDA
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün yaptığı Bursa ziyareti öncesi sosyal medyadan sponsorlu reklamlar vererek daha çok kişiye ulaşmaya çalışıp kalabalık bir görüntü vermek istedi.

        İmamoğlu bu ziyaretlerin ardından Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari gibi farklı bölgelerden 15 ili ziyaret edecek

        ADAYLIKTAN VAZGEÇMİYOR
        Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un sorunlarıyla uğraşmak yerine şehir şehir tura çıkması adaylık sevdasından vazgeçmediğini gösteriyor.

            İmamoğlu bu yolla Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 6'lı masaya "Sokakta karşılık görüyorum beni aday yapın" mesajı vermek istiyor.

            İSTANBULLU TİYE ALDI
            Kastamonu, Atina ve Bursa gezileriyle adeta İstanbul'u unutan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na vatandaşlardan 'tiye' alan bir karşılama mesajı geldi.

            İstanbul'un dört bir tarafına asılmış pankartlarda "Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbulumuza hoş geldiniz, 16 milyon İstanbullu" denildi.
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