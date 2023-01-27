Bursa’da CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlardan tepki: Sen PKK’nın yanına git

CUMA NAMAZI SONRASI İMAMOĞLU'NA TEPKİ: "PKK'NIN YANINA GİT SEN"

Cuma namazı sonrası cami cemaatiyle de görüşen İmamoğlu'na cemaat içiresinden bir vatandaş tepki gösterdi.

İmamoğlu'na, "Boğaz'a git sen Boğaz'a, burada işin yok senin, PKK'nın yanına git sen" ifadelerini kullanınca korumalar araya girdi.