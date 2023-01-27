Bursa'da CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na vatandaşlardan tepki: Sen PKK'nın yanına git
Son dakika haberi | CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna aday olmak için çıktığı Türkiye turunda bu kez Bursa'ya gitti. Bu ziyareti kapsamında gittiği bazı noktalarda vatandaşın ve esnafın büyük tepkisiyle karşılaşan İmamoğlu, bazı ziyaretlerini yarıda kesmek zorunda kaldı. HDP'li isimlerle yakın olması ve PKK ile ilişkisi olan kişileri işe aldığı ortaya çıkan İBB Başkanı'na, cuma namazı çıkışı bir vatandaş "Sen PKK'nın yanına git" şeklinde tepki gösterdi.
27.01.2023 18:49 - Son Güncelleme: 27.01.2023 19:05
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile iş birliği yaparak Anadolu'da adaylık turlarına başlayan Ekrem İmamoğlu'nun son durağı Bursa oldu.
CUMA NAMAZI SONRASI İMAMOĞLU'NA TEPKİ: "PKK'NIN YANINA GİT SEN"
Cuma namazı sonrası cami cemaatiyle de görüşen İmamoğlu'na cemaat içiresinden bir vatandaş tepki gösterdi.
İmamoğlu'na, "Boğaz'a git sen Boğaz'a, burada işin yok senin, PKK'nın yanına git sen" ifadelerini kullanınca korumalar araya girdi.