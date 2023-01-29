Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli Amasya'da önemli açıklamalarda bulunuyor

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Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Amasya'da 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Önümüzdeki seçimler Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın çatısını örecektir.

Türkiye'nin kader seçimlerinin eşiğindeyiz. 14 Mayıs'ta yapılması gündemde olan genel seçimler, Türkiye'nin gelecek ümitlerini tazeleyecektir.

Bu seçimler 'Türkiye Yüzyılı'nın çatısını örecek. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelmiş, nihayetinde 12 Haziran'da Amasya'ya teşrif etmiştir. Amasya 104 yıl önce milli mücadelenin ilk karargahı olmuştur. Milliyetçi duruş buradan yedidüvele meydan okumuştur.

Husumet cephesinde toplaşan lekeli güruh ülkemize bir kez daha ölümü gösterip, sıtmaya razı etmenin peşine düşmüştür.

Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, hangi tuzağı kurarsa kursun ayrılmayacağız, ayrışmayacağız. Aramızda ayrık otu barındırmayacağız.

"ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Kim ne söylerse söylesin bizim cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız nettir. Kriz severler boşuna uğraşmasın. Kararımızın sonuna kadar arkasındayız. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Seçim tarihi yaklaştıkça algı operasyonları düzenleniyor.

Türkiye'miz içeriden ve dışarıdan yaylım ateşine tutulmuştur. Seçim tarihi yaklaştıkça ABD'den İngiltere'ye, Almanya'dan İsveç'e sırayla Türkiye'ye algı operasyonları düzenlenmektedir.

İP Başkanı Diyarbakır'a gidip sıkılmadan silahlara veda mesajı vermiş, teröristlerle mütakereye, efendilerinin emriyle tamam demiştir.

Kızılelma ülküsünü, İHA'ları görünce ödleri patlıyor.

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