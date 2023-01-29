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    • 30.01.2023 02:11
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    İl il gezip adaylık kovalayan İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'sen kazanamazsın' operasyonu! Danışmanı Necati Özkan'ı devreye soktu

    CHP içerisindeki adaylık savaşında sular durulmuyor... Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'den aldığı gazla il il gezip adaylık kovalayan Ekrem İmamoğlu'na 'Senin yerin belediye' mesajı verdi. Bu gelişme sonrası İmamoğlu, adaylık için dört koladan saldırmaya başladı ve ilk hamle olarak siyasi danışmanı Necati Özkan'ı sahaya sürdü. Özkan CHP'yi karıştıracak bir yazı kaleme alarak iktidarın seçimi kazanmaya yakın taraf olduğunu söyledi. Bu çıkış İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na çektiği bir operasyon olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İmamoğlu’ndan KK’ya ’sen kazanamazsın’ operasyonu

    Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masadaki adaylık kaosu sürüyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor. Özellikle Meral Akşener 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor, CHP'yi içten vuruyor.


    Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

    AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRİP İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE AÇACAK 'ANKET' OYUNU
    Toplantı sonrası paylaşılan yazılı duyuruda yer alan 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi. Masaya getirilen 'anket' kartı İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak da yorumlandı.



    KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA "SEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA DEVAM ET" MESAJI
    Öte yandan Meral Akşener'den gazı alıp adaylık için zemin yoklayan Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'ndan olay bir gönderme geldi.

    İmamoğlu'nun il il gezmesini katıldığı canlı yayında yorumlayan CHP lideri, "Ekrem Bey başarıyla başkanlık görevini yapıyor. Yapılan haksızlığın geniş kitlelere duyurulması lazım" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu sıklıkla yaptığı '16 milyon' vurgusunu yineleyip 'İstanbul saat gibi işliyor' diyerek İmamoğlu'na 'Senin yerine belediye' mesajı verdi.

        EKREMCİ HALK TV'DEN 'TEVECCÜH' OPERASYONU
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Halk TV yayınında dikkat çeken bir an da yaşandı.

        Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, Kılıçdaroğlu'na "Belediye başkanlarına (Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş) toplumun gösterdiği teveccüh, gittikleri şehirlerde gördükleri ilgi... Seçim dönemi kampanyalarında sahada olmaları gündemde mi? Belediye başkanları kampanyaya nasıl katılacak?" sorusunu yöneltti.

        Bu soru karşısında ne yapacağını şaşıran CHP lideri, apar topar Babaeker'in sözünü kesti ve 'yeri zamanı gelince' diyerek soruyu geçiştirdi.


        Fotoğrafta: Necati Özkan ve İmamoğlu ailesi

        İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANINI SAHAYA SÜRDÜ
        Tüm bu yaşananların gölgesinde İmamoğlu'nun seçim kampanya direktörlüğünü yapan siyasi danışmanı Necati Özkan CHP'yi karıştıracak bir yazı kaleme aldı ve iktidarın seçimi kazanmaya yakın taraf olduğunu açıkladı.



        Özkan ilgili yazısında, "Bugün geldiğimiz noktada iktidarın kazanmış olduğunu söyleyemeyiz, ama aradaki farkı büyük ölçüde kapattığını ve kazanmaya yaklaştığını söyleyebiliriz. Bundan sonra muhalefetin asla ve asla hata yapmaması lazım. Asla zamanı boşa harcamaması lazım." ifadelerini kullandı.

        Söz konusu bu çıkış, il il gezip siyasi ikbal kovalayan Ekrem İmamoğlu'nun adaylık konusunda Kılıçdaroğlu'na tesli olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
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        Haberler Güncel İl il gezip adaylık kovalayan İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'sen kazanamazsın' operasyonu! Danışmanı Necati Özkan'ı devreye soktu
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