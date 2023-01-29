İl il gezip adaylık kovalayan İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'sen kazanamazsın' operasyonu! Danışmanı Necati Özkan'ı devreye soktu





Özkan ilgili yazısında, "Bugün geldiğimiz noktada iktidarın kazanmış olduğunu söyleyemeyiz, ama aradaki farkı büyük ölçüde kapattığını ve kazanmaya yaklaştığını söyleyebiliriz. Bundan sonra muhalefetin asla ve asla hata yapmaması lazım. Asla zamanı boşa harcamaması lazım." ifadelerini kullandı.

Söz konusu bu çıkış, il il gezip siyasi ikbal kovalayan Ekrem İmamoğlu'nun adaylık konusunda Kılıçdaroğlu'na tesli olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.