Darülaceze Şehri hizmete hazırlanıyor: Dev proje Mayıs'ta açılıyor

Çevre dostu proje her türlü ihtiyacını karşılayacak bir proje. Sosyal Hizmet Şehri'nde tek kişilik odalar da var, eşiyle kalacaklar için iki kişilik odalar da var. Üç ve dört kişilik odalar da mevcut. Kapasitesi büyük. Bu şehirde bin 300 kişi kalabilecek. Ortak paydası olan insanları bir araya koyacağız.