Darülaceze Şehri hizmete hazırlanıyor: Dev proje Mayıs'ta açılıyor

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından kurulduğu günden bu yana 128 yılda ihtiyaç sahiplerinin hizmet veren Darülaceze'nin misyonunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi Arnavutköy'deki 150 bin metrekarelik alanda kuruluyor.
Projenin temeli ise geçen yıl mayıs ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Başkan Erdoğan'ın tensipleriyle yürütülen dev proje hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkan Hamza Cebeci, projeyle ilgili detayları paylaştı.
KABA İNŞAATI BİTTİ, MAYIS 2023'TE AÇILIYOR!
Sabah gazetesinin ahberine göre; Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nden kaba inşaatın bittiğini gösteren ilk görüntüleri paylaşan Cebeci, dokuz aylık hummalı bir çalışma sonucu dev projenin kaba inşaatının tamamlandığını belirterek projenin ortaya çıkış sürecini anlattı.
Cebeci, "Bugünkü haliyle Darülaceze dünya standartlarının çok üstünde. Hiçbir Avrupa ülkesi buranın eş değeri değil ve buradaki ruhaniyet ve gönüllülük esası hiçbir Avrupa ülkesinde yok. Bu yeni proje ise Sayın Cumhurbaşkanımızı evinde ziyaret ettiğimde gündeme geldi.
'Ecdattan bize kalmış şu anki Darülaceze'yi aşacak, sizin yaptığınız diğer eserlere de eş değerde olacak, bu alanda bir projeyi sürmez misiniz?' deyince Başkan Erdoğan hemen talimat vererek 'İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında iki yer tespit ediyoruz.