Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.01.2023 07:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2023 07:47
    ABONE OL

    Darülaceze Şehri hizmete hazırlanıyor: Dev proje Mayıs'ta açılıyor

    Darülaceze'nin misyonunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesinin temelini geçen yıl mayıs ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan attı. Dünyada eşi benzeri olmayan proje Mayıs ayında hizmete girecek. Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nden kaba inşaatın bittiğini gösteren ilk görüntülerini paylaşıp projenin detaylarını anlattı.

    Darülaceze Şehri hizmete hazırlanıyor

    Sultan II. Abdülhamid Han tarafından kurulduğu günden bu yana 128 yılda ihtiyaç sahiplerinin hizmet veren Darülaceze'nin misyonunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi Arnavutköy'deki 150 bin metrekarelik alanda kuruluyor.

    Projenin temeli ise geçen yıl mayıs ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Başkan Erdoğan'ın tensipleriyle yürütülen dev proje hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkan Hamza Cebeci, projeyle ilgili detayları paylaştı.

    KABA İNŞAATI BİTTİ, MAYIS 2023'TE AÇILIYOR!
    Sabah gazetesinin ahberine göre; Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nden kaba inşaatın bittiğini gösteren ilk görüntüleri paylaşan Cebeci, dokuz aylık hummalı bir çalışma sonucu dev projenin kaba inşaatının tamamlandığını belirterek projenin ortaya çıkış sürecini anlattı.

    Cebeci, "Bugünkü haliyle Darülaceze dünya standartlarının çok üstünde. Hiçbir Avrupa ülkesi buranın eş değeri değil ve buradaki ruhaniyet ve gönüllülük esası hiçbir Avrupa ülkesinde yok. Bu yeni proje ise Sayın Cumhurbaşkanımızı evinde ziyaret ettiğimde gündeme geldi.

    'Ecdattan bize kalmış şu anki Darülaceze'yi aşacak, sizin yaptığınız diğer eserlere de eş değerde olacak, bu alanda bir projeyi sürmez misiniz?' deyince Başkan Erdoğan hemen talimat vererek 'İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında iki yer tespit ediyoruz.

        3'er yüz dönüm olsun, hazine arazisi olsun. İki büyük Sosyal Hizmet Şehri kuralım. Bulacağınız yerler havaalanlarına, ana arterlere yakın olsun ki orada bulunan bir kişiyi ziyarete gelen zorluk çekmesin!' dedi. Çok farklı yerler bulduk, uzun zaman büyük arazi bulabilmek için çalıştık ve sonunda Arnavutköy'deki yeri tespit etti.

        Bu projenin başlangıç tarihini Cumhurbaşkanımız belirledi ve bir sene içerisinde bitirilmesini emretti. Geçen yıl mayıs ayında temelini attığımız Sosyal Hizmet Şehri'nin 9 ay gibi kısa sürede kaba inşaatı bitti. Mayıs 2023 yılında ise açılışının yapılması planlanıyor. Bir yıl gibi kısa bir sürede proje tamamlanıyor" ifadelerini kullandı.

        KENDİ ALANINDA DÜNYADA TEK VE BİR NUMARA
        Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin dünyada benzeri olmadığını belirten Cebeci, "Bu proje kendi alanında dünyada bir numara ve tek. Bu büyüklükte, kalitede ve bu kapasitede dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir proje yok. Bu yeni sosyal hizmet şehri Darülaceze'nin altı katına yakın. İnşaatta bin 300 kişi çalışıyor.

            İnşaatın yaklaşık maliyetini iç donanımla beraber 3 milyar lira. Dolar olarak 150 milyon doların üzerinde. Bu yeni proje öyle bir şehir ki girişinden itibaren şefkat duygusuyla insanları kucaklayacak" şeklinde konuştu.

            "DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK"
            Cebeci projenin uluslararası bir proje olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul Arnavurtköy'de İstanbul havalimanının yanı başına kuruldu. Yatay, yavaş ve yaşanılabilir şehir anlayışıyla tasarlandı.

            Çevre dostu proje her türlü ihtiyacını karşılayacak bir proje. Sosyal Hizmet Şehri'nde tek kişilik odalar da var, eşiyle kalacaklar için iki kişilik odalar da var. Üç ve dört kişilik odalar da mevcut. Kapasitesi büyük. Bu şehirde bin 300 kişi kalabilecek. Ortak paydası olan insanları bir araya koyacağız.

                Burası aynı zamanda bir yaşam merkezi olacak. Kalanlara yirmi metrekarelik bir toprak alan verilecek ve toprakla ilgilenmesi sağlanacak. Şehirde dolaşım elektrikli araçlarla sağlanacak. Projenin meydanında köy kahvesi ve restoran bulunuyor.

                Darülaceze'nin kültürünü devam ettirebilmek için bu yeni projede de camii, kilise ve havra da aynı bahçe içerisinde mevcut. Bu şehirde medeniyet, kültür ve insanlık noktasında önemli bir hizmet sunmalıyız ki insanlık bu dedirtmeliyiz! Uluslararası bir proje bu. Öyle bir hizmet verilecek ki dünyaya örnek olacak."

                SOSYAL HİZMET ŞEHRİ'NDE HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ!
                Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri hakkında sunum da yapan Cebeci, sunumla şu bilgileri paylaştı: "Projenin meydanında köy kahvesi ve restoranı bulunuyor. Yürüyüş parkuru ve bisiklet yolunu kullanarak tüm şehri gezilebiliyor. Hobi bahçelerinde üretim yapılabilecek.

                    11 bloktan oluşan toplam 900 yatak ve ihtiyaç olması durumunda 5 bloktan oluşan 400 yatak kapasiteli rezerv alanı mevcut. Konaklama birimleri dışında rehabilitasyon ve sosyal merkezleri var.

                    Tek, çift ve üç ve dört kişilik odalar olacak. Burada kalacaklar sakinler için egzersiz ve spor faaliyetlerini yapabileceği fizyoterapi ve fitness alanından sonra dinlenebileceği bir spa olacak.

                    Şehirde poliklinik de var. Baza katında birim girişlerinde restoran, ana mutfak, çamaşırhane gibi ortak alanlar mevcut. Ayrıca ortak alan olan bodrum katta 250 araçlık kapalı, proje genelinde de 400 araçlık açık otopark bulunuyor. Darülaceze sakinleri ve koruma altındaki çocuklar için her türlü ihtiyaç karşılanacak."

                        DESTEĞİ OLMASA 10 YILDA BİTMEZDİ!
                        Cebeci projenin devamı olacağını açıklayarak, "Anadolu yakasına da aynı şekilde bir proje yapılması planlanıyor. Darülaceze devletten pay almayan bir kurum. Bu tip projeler de çok ciddi maliyet gerektiriyor. Cumhurbaşkanımızın büyük desteği olmasa halktan toplanacak paralarla bu proje 10 yılda bitmezdi" ifadelerini kullandı.
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Hangi Kredi
                        Haberler Güncel Darülaceze Şehri hizmete hazırlanıyor: Dev proje Mayıs'ta açılıyor
                            SON DAKİKA