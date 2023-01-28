Algı değil olgu! 21 yılda gençlik devrimi: Gençler AK Parti ile nefes aldı

Muhalefetin ve sosyal medyadaki trollerinin 'Gençler bizi istiyor' sloganlarıyla yaptıkları algı operasyonu hiçbir zaman karşılık bulmadı. Gençler, AK Parti iktidarında kendileri için sağlanan imkânları, devrim niteliğindeki atılımları çok iyi biliyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçen 21 yılda gençler için atılan adımlar adeta saymakla bitmiyor.