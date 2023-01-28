Algı değil olgu! 21 yılda gençlik devrimi: Gençler AK Parti ile nefes aldı

Muhalefetin ve sosyal medyadaki trollerinin 'Gençler bizi istiyor' sloganlarıyla yaptıkları algı operasyonu hiçbir zaman karşılık bulmadı. Gençler, AK Parti iktidarında kendileri için sağlanan imkânları, devrim niteliğindeki atılımları çok iyi biliyor.
ÜCRETSİZ DERS KİTAPLARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçen 21 yılda gençler için atılan adımlar adeta saymakla bitmiyor.
- 2003 yılında başlatılan "Haydi Kızlar Okula" kampanyası ile 250 bin çocuk okullu oldu. Aynı sene tarihte ilk kez ders kitapları ücretsiz dağıtıldı.