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    • 28.01.2023 07:24
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    • 28.01.2023 07:25
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    Algı değil olgu! 21 yılda gençlik devrimi: Gençler AK Parti ile nefes aldı

    Gençlerin tercihi 'muhalefet' adı altında yürütülen algı operasyonu karşılık bulmadı. 21 yıldır devam eden AK Parti döneminde gençler için atılan devrim niteliğindeki adımlar hafızalara kazındı. AK Parti'nin gençler ve öğrenciler hazırladığı fırsatlarından yararlananlar karşı cephede 'Z kuşağı' adı altında pompalanan propagandaya kulak asmıyor.

    Gençler yalanlara değil gerçeklere bakıyor

    Muhalefetin ve sosyal medyadaki trollerinin 'Gençler bizi istiyor' sloganlarıyla yaptıkları algı operasyonu hiçbir zaman karşılık bulmadı. Gençler, AK Parti iktidarında kendileri için sağlanan imkânları, devrim niteliğindeki atılımları çok iyi biliyor.

    ÜCRETSİZ DERS KİTAPLARI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçen 21 yılda gençler için atılan adımlar adeta saymakla bitmiyor.

    İşte Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde gençlerin kazanımları:
    - 2002 yılında iktidara gelen AK Parti, ilk senesinde KYK burs ve kredilerinin 3 ayda bir değil, her ay ödenmesini sağladı.

    - 2003 yılında başlatılan "Haydi Kızlar Okula" kampanyası ile 250 bin çocuk okullu oldu. Aynı sene tarihte ilk kez ders kitapları ücretsiz dağıtıldı.

        - 2004 yılında Türkiye, Erasmus programına girdi.

        - 2006'da liselerde de ücretsiz ders kitabı dönemi başladı.

        BAŞÖRTÜSÜ SERBESTİSİ
        - 2008'de tarihi bir adım atan AK Parti, üniversitelere başörtüsü serbestisi getirdi. Üniversiteye girişte uygulanan katsayı adaletsizliği son buldu, harçlar kaldırıldı.

            - 2016'da 25 yaşını doldurmamış tüm gençlerden pasaport harcı kaldırıldı. Yeni mezun gençlerin 2 yıl boyunca genel sağlık sigortası priminden muaf tutulması sağlandı.

            - 2017'de seçilme yaşı 18'e düşürülerek yeni bir devrime daha imza atıldı. Zorunlu askerlik 6 aya indirildi, KYK kredi ve burs miktarları tarihi seviyelere ulaştı.

            - Öğrenci affı ile okula dönüş yolu açıldı. Ulusal Staj Programı ile 100 bin genç iş hayatına dahil oldu.

                KYK KREDİLERİNDE BORÇLAR SİLİNDİ
                - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde gençlere yüzde 20'lik özel kontenjan ayrıldı.

                - KYK kredilerinde anapara dışındaki tüm borçlar silindi, gençlerin omzundan toplam 27 milyar liralık yük alındı.

                -20 yılda eğitim bütçesi 30 kat artırılarak 304 milyar liraya erişti.

                    ÜNİVERSİTE SAYISI 209'A ÇIKTI
                    - Derslik sayısı 613 bine, yurt sayısı 800'e, yurtlardaki yatak kapasitesi 850 bine tırmandı.

                    - 20 yılda üniversite sayısı 209'a çıkarken kütüphanelerdeki kitap sayısı 75 milyona yükseldi. 3 binden fazla yeni spor tesisi yapıldı.

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                    Haberler Güncel Algı değil olgu! 21 yılda gençlik devrimi: Gençler AK Parti ile nefes aldı
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