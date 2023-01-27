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    Son dakika: Sinan Ateş davasında flaş gelişme! Avukat Serdar Öktem de tutuklandı

    Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan avukat Serdar Öktem tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sinan Ateş davasında flaş gelişme! Avukat da tutuklandı

    Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

    Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Serdar Öktem, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Öktem, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Serdar Öktem tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18 oldu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sinan Ateş davasında flaş gelişme! Avukat Serdar Öktem de tutuklandı
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