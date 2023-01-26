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    • 26.01.2023 12:19
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    • 26.01.2023 12:19
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    Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 17 oldu

    Son dakika haberi! Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 2 zanlı daha tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı yükseliyor

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler T.D. ve E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.

    Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17 oldu.

    Bu arada, gözaltında bulunan şüphelilerden S.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    NE OLMUŞTU?
    Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

    Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 15 şüpheli tutuklanmış, 4 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

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    Haberler Güncel Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 17 oldu
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