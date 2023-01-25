Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 3 kişi daha gözaltına alındı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Emre Y., Serdar Ö. ve Tolgahan D. Başsavcılığın talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce 15 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile geçen yıl 30 Aralık'ta Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında yaşamını yitirmişti. Saldırıda Bozkurt da omzundan yaralanmıştı.