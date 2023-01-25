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    • 25.01.2023 14:10
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    • 25.01.2023 14:10
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    Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 3 kişi daha gözaltına alındı!

    Son dakika haberi! Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinde Emre Y. ile Serdar Ö. ile beraberinde Tolgahan D. üçüncü kez gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi daha gözaltında!

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Emre Y., Serdar Ö. ve Tolgahan D. Başsavcılığın talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce 15 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

    NE OLMUŞTU?
    Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile geçen yıl 30 Aralık'ta Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında yaşamını yitirmişti. Saldırıda Bozkurt da omzundan yaralanmıştı.

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