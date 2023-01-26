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    Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu, Mavi Vatan'a açılacak

    Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu, denizlere açılmaya hazırlanıyor. Mavi Vatan'ı koruyacak gemi, dünyada ilk kez insansız hava araçlarına iniş kalkış yapabilme imkanı sağlıyor.

    Anadolu ateşi
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    TGC Anadolu için geri sayım başladı. Amfibik hücum gemisine, orijinalinden farklı olarak bir uçuş rampası yapıldı. Böylece dikey inipkalkan uçaklara olanak sağlandı.



    Deniz Kuvvetleri'ne ait gemide 110 adet Bayraktar Kızılelma'nın taşınabileceği açıklandı. Ayrıca kısa kalkış, dikey iniş yapan F-35 veya farklı uçakların da kullanılabileceği vurgulandı.



    Üzerine konuşlandırılacak SİHA'larla Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak.
    8 adet deniz çıkarma aracı
    Yükseklik 58 metre
    6 iniş rampası
    Bin 165 metrekare gemi havuzu
    Bin 400 kişi taşıma kapasitesi
    Azami hız 21 knot (Tam yük ile)



    Uçuş güvertesi 5440 metrekare (6 adet iniş noktası)
    Türkiye'nin en büyük askeri gemisi
    Genişlik 32 metre
    Yoğun bakım odası
    Diş tedavi üniteleri
    Ameliyathane



    30 yatak kapasiteli hastane
    Toplam hava aracı kapasitesi 30
    Atak helikopter
    Savaş uçağı
    Genel maksat helikopteri
    SİHA

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    Haberler Güncel Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu, Mavi Vatan'a açılacak
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