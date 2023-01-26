Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu, Mavi Vatan'a açılacak

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TGC Anadolu için geri sayım başladı. Amfibik hücum gemisine, orijinalinden farklı olarak bir uçuş rampası yapıldı. Böylece dikey inipkalkan uçaklara olanak sağlandı.







Deniz Kuvvetleri'ne ait gemide 110 adet Bayraktar Kızılelma'nın taşınabileceği açıklandı. Ayrıca kısa kalkış, dikey iniş yapan F-35 veya farklı uçakların da kullanılabileceği vurgulandı.







Üzerine konuşlandırılacak SİHA'larla Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak.

8 adet deniz çıkarma aracı

Yükseklik 58 metre

6 iniş rampası

Bin 165 metrekare gemi havuzu

Bin 400 kişi taşıma kapasitesi

Azami hız 21 knot (Tam yük ile)







Uçuş güvertesi 5440 metrekare (6 adet iniş noktası)

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi

Genişlik 32 metre

Yoğun bakım odası

Diş tedavi üniteleri

Ameliyathane







30 yatak kapasiteli hastane

Toplam hava aracı kapasitesi 30

Atak helikopter

Savaş uçağı

Genel maksat helikopteri

SİHA