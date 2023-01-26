Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu, Mavi Vatan'a açılacak

TGC Anadolu için geri sayım başladı. Amfibik hücum gemisine, orijinalinden farklı olarak bir uçuş rampası yapıldı. Böylece dikey inipkalkan uçaklara olanak sağlandı.
Deniz Kuvvetleri'ne ait gemide 110 adet Bayraktar Kızılelma'nın taşınabileceği açıklandı. Ayrıca kısa kalkış, dikey iniş yapan F-35 veya farklı uçakların da kullanılabileceği vurgulandı.
Üzerine konuşlandırılacak SİHA'larla Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak.
8 adet deniz çıkarma aracı
Yükseklik 58 metre
6 iniş rampası
Bin 165 metrekare gemi havuzu
Bin 400 kişi taşıma kapasitesi
Azami hız 21 knot (Tam yük ile)
Uçuş güvertesi 5440 metrekare (6 adet iniş noktası)
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi
Genişlik 32 metre
Yoğun bakım odası
Diş tedavi üniteleri
Ameliyathane
30 yatak kapasiteli hastane
Toplam hava aracı kapasitesi 30
Atak helikopter
Savaş uçağı
Genel maksat helikopteri
SİHA