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    • 26.01.2023 05:48
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    • 26.01.2023 05:48
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    Merkez Bankası yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk Lirasına çeviren firmalara destek verecek

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk Lirasına çevirmeleri durumunda, çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar firmalara destek verecek.

    DHA
    Dövizlerini TL’ye çeviren firmalara MB’den destek

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk Lirasına çevirmeleri durumunda, çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar firmalara destek verecek.

    Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TCMB'ye satışı sırasında, firmalar verecekleri taahhüt karşılığında, Türk Lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek. Firmalar, ülkeye getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40'ını TCMB'ye sattıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirebilecek ve verdikleri taahhüt karşılığında Türk Lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek. TCMB'ye satışı yapılacak dövizlerin ve Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülecek dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankalarca yapılacak.

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    Haberler Güncel Merkez Bankası yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk Lirasına çeviren firmalara destek verecek
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