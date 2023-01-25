Mardin Havalimanı'nın adının, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Mardin Havalimanı'nın adının, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Mardin Havalimanı'nın adı, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin Havalimanı'nın adının Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini açıklamasının ardından havalimanı girişine yeni isminin bulunduğu afiş asılmıştı.
Başkan Erdoğan toplu açılış töreni ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'deki konuşmasında "Mardin'in medarıiftiharı, Nobel ödüllü Profesör Doktor Aziz Sancar"ın isminin Mardin Havalimanı'na verileceğini açıklamıştı.