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    • 26.01.2023 02:45
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    • 26.01.2023 02:45
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    Mardin Havalimanı'nın adının, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

    Mardin Havalimanı'nın adının, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Mardin Havalimanı'nın adı, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi.

    Mardin Havalimanı’nın yeni ismi Resmi Gazete’de

    Mardin Havalimanı'nın adının, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Mardin Havalimanı'nın adı, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi.



    BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU!
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin Havalimanı'nın adının Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini açıklamasının ardından havalimanı girişine yeni isminin bulunduğu afiş asılmıştı.

    Başkan Erdoğan toplu açılış töreni ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'deki konuşmasında "Mardin'in medarıiftiharı, Nobel ödüllü Profesör Doktor Aziz Sancar"ın isminin Mardin Havalimanı'na verileceğini açıklamıştı.

        Bunun üzerine Başkan Erdoğan kentten ayrılmadan önce, havalimanının girişine "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" yazılı afiş asılmıştı.

        Afişte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün logoları da yer aldı.

        Ayrıca girişteki bir başka afişte de "Sayın Cumhurbaşkanımız DHMİ Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na hoş geldiniz" yazısı yer almıştı.



            AZİZ SANCAR'DAN MARDİN HAVALİMANI AÇIKLAMASI: GURUR DUYDUM
            Prof. Dr. Aziz Sancar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin Havaalanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirildiğini açıklamasının ardından açıklamalarda bulunmuştu.



            ÇOK GURUR DUYDUM
            Adının doğduğu kentin havalimanına verilmesine ilişkin "Çok gurur duydum." ifadesini kullanan Sancar, şunları kaydetti:

            "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında babam aileyi desteklemek için bir süre katırcılık yapmıştı. Katır kervanıyla babamın günler ve haftalarla varabildiği yerlere şimdi uçakla 1-2 saatte varılabiliyor. Bu, Türkiye'nin hem batısında hem de doğusunda öyledir ve Cumhuriyet devrimleri sayesinde olmuştur.

            Bu vesileyle Cumhuriyeti kuran Atatürk ve dava arkadaşlarına ve onların başlattıkları ileri görüşleri ve bilim ve teknolojide ülkemizin yükselmesini devam ettiren tüm Cumhuriyet kuşaklarına hepimizin büyük bir vefa borcu var. Aynı şekilde ülkemize hizmet edenlere kadirşinaslıkla muamele eden Türk milletine ve Mardinli hemşehrilerime minnettarım.

            YENİ BİLİM İNSANLARI YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIM
            Beni Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bilim neferi olarak algılayan ve ülkemize bilimsel katkılarımı ve Türkiye sevgimi takdir eden ve her fırsatta bunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve de 'Mardin Aziz Sancar Havalimanı' isminin verilmesinde öncülük yapan Mardin Valisi Sayın Mahmut Demirtaş'a şükranlarımı arz eder, beni bu onura layık gördükleri için ve tüm Sancar ailesi adına teşekkür ederim. Türkiye'ye layık olmak için elimden geleni yapacak ve mukaddes yurdumuza yeni bilim insanları yetiştirmeye çalışacağım."

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