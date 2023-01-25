Dünyada bir ilk olacak! Mavi Vatan'ın yeni muhafızı TCG Anadolu havadan görüntülendi
Son dakika haberi | Türkiye'nin ilk uçak gemisi olacak TCG Anadolu isimli amfibik hücum gemisi havadan görüntülendi. Dosta güven düşmana ise korku salan gemi Mavi Vatan'ın korunmasında büyük önem arz edecek. Gemi ayrıca insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabilme imkanına sahip dünyadaki ilk gemi olacak.
Türkiye'nin ilk uçak gemisi olan TCG Anadolu isimli amfibik hücum gemisi görüntüsü ile dosta güven düşmana korku veriyor. Mavi Vatan'ı koruyacak gemi, dünyada ilk kez insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabilme imkanı taşıyor.
Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak TCG Anadolu veya Anadolu L-400 isimli amfibik hücum gemisinin son durumu havadan görüntülendi. Büyük bir kısmı tamamlanan 232 metre genişliğindeki gemi tüm heybeti ile görenleri kendine hayran bırakıyor. TCG Anadolu ana yapılandırması bakımından Türkiye'nin amfibi hücum gemisi (LHD) sınıfına giren ilk gemi olma özelliğini taşıyor. 2014 yılında yapımına başlanan geminin çalışmalarında sona gelindi. TCG Anadolu tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek. Geminin bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilme özelliği bulunuyor. Kıtalararası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan geminin aktif olarak Mavi Vatan'ı koruması bekleniyor.
12 derecelik eğimi ile üzerinden savaş uçaklarının kalkışını kolaylaştıracak ve bu sayede helikopterler dışında uçakların kullanımında kolaylık sağlayacak rampa da eklenmiş. Gemide görev alması için ilerleyen zamanlarda kısa kalkış, dikey iniş yapabilen Lockheed Martin F-35B modeli veya farklı uçakların kullanılması planlanıyor.
Toplam bin 400 kişiyi taşıyabilecek kapasitedeki gemi 700 kişilik amfibi gücü 8 deniz çıkarma aracını taşıyabiliyor. Gemi, içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az 30 yatak kapasiteli askeri hastaneye de sahip olacak. BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TCG Anadolu için dikey iniş kalkış ve konvansiyonel iniş kalkış yapabilen SİHA geliştirdiklerini ve bir yıl içerisinde hazır olacağını duyurmuştu.
110 BAYRAKTAR TB3 İNSANSIZ HAVA ARACI TAŞIYABİLECEK
50 ila 110 adet Bayraktar TB3 insansız hava aracı veya Bayraktar Kızılelma 8 adet As532 veya CH-47F helikopter, 4 adet T-129 ATAK helikopteri 2 adet S70-B SEAHAWK genel maksat helikopteri, 6 adet F358 bulundurabiliyor. 232 metre genişliği, 58 metre yüksekliği bulunan TCG Anadolu'nun bin 410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı bulunuyor. Gemide ayrıca bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alıyor.