Dünyada bir ilk olacak! Mavi Vatan’ın yeni muhafızı TCG Anadolu havadan görüntülendi

110 BAYRAKTAR TB3 İNSANSIZ HAVA ARACI TAŞIYABİLECEK

50 ila 110 adet Bayraktar TB3 insansız hava aracı veya Bayraktar Kızılelma 8 adet As532 veya CH-47F helikopter, 4 adet T-129 ATAK helikopteri 2 adet S70-B SEAHAWK genel maksat helikopteri, 6 adet F358 bulundurabiliyor. 232 metre genişliği, 58 metre yüksekliği bulunan TCG Anadolu'nun bin 410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı bulunuyor. Gemide ayrıca bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alıyor.