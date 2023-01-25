LGBT sapkınlığı salgına dönüşüyor! Aileler dikkat! 5 yıl içinde...

SALGIN VAR: Bütün literatür verileri son 10 yılda, bunun da özellikle son 5 yılında daha önce görmediğimiz yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor, yine bir salgın. Fakat bu enfeksiyon salgını değil, 'ergen (12-18 grubu) karmaşası', 'ergenlerde biseksüel konfüzyon' dediğimiz durum.

YÜZDE 98 GEÇİCİYDİ: Bu, eskiden beri var olan ama yüzde 98'i geçici olan bir durumun günümüze özgü koşullar nedeniyle, özellikle internet ve sosyal medya etkileşimleri bağlamında kalıcı hâle gelmesi sonucunda gördüğümüz ve teknik terimle 'ergenlerde hızlı başlangıçlı cinsiyet hoşnutsuzluğu' adı verilen bir durum var.