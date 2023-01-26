Başkan Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uludağ Alan Başkanlığı kuruldu

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI KURULDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Uludağ Alanı Hakkında Kanun'da sınırları harita ile belirtilen Uludağ Alanı'nın doğal sit alanları ve diğer korunan alanları ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi ile yürütülen faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak üzere Uludağ Alan Başkanlığı kuruldu.

Bu kapsamda doğal sitler ve tabiat varlıkları ile ilgili olarak daha önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne verilen görevler, Uludağ Alan Başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

Başkanlık; başkan ve hizmet birimlerinden oluşacak. Başkanlığın en üst yöneticisi olan başkan, başkanlığın genel yönetim ve temsilinden sorumlu olacak. Başkan, kararname ve diğer mevzuatta kendisine verilen yetki ve görevleri Kültür ve Turizm Bakanı'na karşı sorumlu olarak kullanarak yerine getirecek.