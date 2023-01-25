AK Parti'den 2023 seçimleri için bir ilk! Gençlere özel beyanname!

AK Parti Gençlik Kolu Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın önerisi ile gençler için ayrı bir çalışma yapılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Son iki yılda 36 kez gençlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan, gençlerden gelen öneri ve taleplerle kendilerini yenilediklerini ifade etmişti.