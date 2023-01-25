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    • 26.01.2023 07:05
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    AK Parti'den 2023 seçimleri için bir ilk! Gençlere özel beyanname!

    Son dakika haberleri... 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken AK Parti çalışmalarını artırdı. Şimdiye kadar hiç yapılmamış bir çalışma üzerinde çalışan AK Parti, bu yıl ilk kez oy kullanacak gençler için özel beyanname hazırladı. İşte detaylar...

    AK Parti’den gençlere özel beyanname!

    AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel çalışma hazırladı.

    Ağustos ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleşen seçim strateji toplantılarında seçim beyannamesinin de hazırlıklarına başlayan AK Parti, bu yıl ilk kez gençlere özel beyanname hazırlanması konusunu gündeme taşıdı.

    AK Parti Gençlik Kolu Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın önerisi ile gençler için ayrı bir çalışma yapılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Son iki yılda 36 kez gençlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan, gençlerden gelen öneri ve taleplerle kendilerini yenilediklerini ifade etmişti.

        Gençler için hazırlanacak beyannamenin önümüzdeki haftalarda şekillenmesi bekleniyor. Seçim beyannamesi Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Erdoğan ziyaret ettiği illerde gençlerle bir araya geliyor.

        GENÇLERE ÖZEL SEÇİM BEYANNAMESİ
        Gençlik kolları başkanı seçim beyannamesinde gençlere yönelik neler olacağına ilişkin hummalı bir çalışma yürütülüyor. Ya ayrı bir beyanname ya da seçim beyannamesi içinde çok önemli bölüm oluşturması seçenekleri görüşülüyor.

        Gençlerin hayatını daha kolaylaştıracak gençlerin geleceğe istikbale daha iyi hazırlayacak ne gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayacak bir anlayışla seçim beyannamesinde gençlere yer verilmesi hedefleniyor.
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        Haberler Güncel AK Parti'den 2023 seçimleri için bir ilk! Gençlere özel beyanname!
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