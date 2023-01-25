Kemal Kılıçdaroğlu'na dert yanan işçilere şok! CHP'li Çiğli Belediyesi hakkını arayanlara soruşturma başlattı

İzmir Bayraklı'da geçtiğimiz Pazar günü, 30 Ekim Depremi sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kooperatif modeli ile temeli atılan Dilber Apartmanı'nın temel atma törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslerini duyurmak isteyen DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasına üye işçiler pankartlarla tören alanına gelmiş ve ek zam taleplerini dile getirmişlerdi. Tören bitiminde ise Kılıçdaroğlu'na derdini anlatmak isteyen işçilerle korumalar arasında arbede yaşanmıştı.
GÜMRÜKÇÜ VE ÖZCAN KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETMİŞLERDİ
Olayın yankıları sürerken Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmiş ardında CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan eyleme destek veren parti üyesi işçiler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
İşçilerin örgütlü olduğu sendika da eyleme destek veren 3 işyeri temsilcisini görevden almıştı. Bir sendika temsilcisi de görevden almalara tepki gösterip istifa kararı almıştı.
İŞÇİLER GÜMRÜKÇÜ'YÜ SORUMLU TUTMUŞTU
Görevden almalara tepki gösteren işçiler ise belediye önünde basın açıklaması yapıp yaşananlardan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü sorumlu tutmuşlardı.