Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları Çiğli Belediyesi işçilerini darp etti

SESLERİNİ KILIÇDAROĞLU'NA DUYURMAYA ÇALIŞTILAR

'İşçiler açken başkanlara huzur yok' ve 'iş, ekmek yoksa barış da yok' sloganları atan işçiler taleplerini Kılıçdaroğlu'na duyurmaya çalıştı.

Maaş bordrolarının olduğu dövizler de taşıyan işçiler, ek zam taleplerinin karşılanmasını istedi.