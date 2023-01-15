Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları Çiğli Belediyesi işçilerini darp etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için İzmir'e geldi.
Kılıçdaroğlu burada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı kooperatifçilik modeli Halk Konut Projesi kapsamında, Bayraklı ilçesinde yapılacak Dilber Apartmanı'nın temel atma törenine katıldı.
İŞÇİLER CHP'Lİ BELEDİYEDEN HAKLARINI İSTEDİ
Bu sırada törene CHP'li Çiğli Belediyesi'ne ait ÇİBEL A.Ş'de çalışan işçilerin eylemi damgasını vurdu.
Maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını belirten işçiler, CHP'li belediye yönetimini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto etti.
SESLERİNİ KILIÇDAROĞLU'NA DUYURMAYA ÇALIŞTILAR
'İşçiler açken başkanlara huzur yok' ve 'iş, ekmek yoksa barış da yok' sloganları atan işçiler taleplerini Kılıçdaroğlu'na duyurmaya çalıştı.
Maaş bordrolarının olduğu dövizler de taşıyan işçiler, ek zam taleplerinin karşılanmasını istedi.