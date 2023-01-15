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    • 15.01.2023 15:02
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    Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları Çiğli Belediyesi işçilerini darp etti

    CHP’li belediyelerin iş bilmezliğine her gün yeni bir örnek ekleniyor. İzmir’de bir dizi programa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları, maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını söyleyen Çiğli Belediyesi işçilerini darp etti. O anlar kameralara yansıdı.

    Kılıçdaroğlu’nun korumaları belediye işçilerini darp etti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için İzmir'e geldi.

    Kılıçdaroğlu burada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı kooperatifçilik modeli Halk Konut Projesi kapsamında, Bayraklı ilçesinde yapılacak Dilber Apartmanı'nın temel atma törenine katıldı.

    İŞÇİLER CHP'Lİ BELEDİYEDEN HAKLARINI İSTEDİ
    Bu sırada törene CHP'li Çiğli Belediyesi'ne ait ÇİBEL A.Ş'de çalışan işçilerin eylemi damgasını vurdu.

    Maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını belirten işçiler, CHP'li belediye yönetimini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto etti.

    SESLERİNİ KILIÇDAROĞLU'NA DUYURMAYA ÇALIŞTILAR
    'İşçiler açken başkanlara huzur yok' ve 'iş, ekmek yoksa barış da yok' sloganları atan işçiler taleplerini Kılıçdaroğlu'na duyurmaya çalıştı.

    Maaş bordrolarının olduğu dövizler de taşıyan işçiler, ek zam taleplerinin karşılanmasını istedi.

        İşçiler, törenin sonunda zam taleplerini iletmek üzere Kılıçdaroğlu ile görüşmek istedi.

        ARBEDE YAŞANDI: KORUMALAR DARBETTİ
        Korumaların izin vermemesi üzerine, işçilerle korumalar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

        İşçiler korumalar tarafından darbedilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

        O anlar böyle kaydedildi.
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        Haberler Güncel Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları Çiğli Belediyesi işçilerini darp etti
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