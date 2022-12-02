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    • 02.12.2022 18:02
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    CHP'li Ataşehir Belediyesinde grev! Çalışanlar iş bıraktı... Battal İlgezi'den tehdit

    CHP'li belediyelerde başlayan grevlere bir yenisi daha eklendi. Sarıyer, Bakırköy, Beylikdüzü, Avcılar, Şişli, Kartal, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinin ardından bu kez Ataşehir Belediyesi işçileri  geriye dönük ücretlerini alamayacaklarının açıklanmasının ardından hafta sonlarını da dahil ederek iş bırakma eylemi başlattı. Öte yandan CHP'li Battal İlgezdi'nin işçileri tehdit ederek, “Hepinizden hesap soracağım” dediği iddia edildi.  İşte detaylar...

    CHP’li Ataşehir Belediyesinde grev!

    Bir CHP'li belediyede daha işçiler grev kararı aldı.

    CHP'li Ataşehir Belediyesinde grev!

    ATAŞEHİR BELEDİYESİNDE İŞÇİLER GÖREV BIRAKTI
    Sarıyer, Bakırköy, Beylikdüzü, Avcılar, Şişli, Kartal, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinin ardından bu kez Ataşehir Belediyesi işçileri geriye dönük ücretlerini alamayacaklarının açıklanmasının ardından hafta sonlarını da dahil ederek iş bırakma eylemi başlattı.

    Edinilen bilgiye göre, Belediye yönetimi ile yetkili sendika arasında işçilerin geriye dönük ödemeleri noktasında Cuma günü saat 14.00 ve 14.30 olmak üzere iki farklı bir görüşme gerçekleştirildi.

    İŞÇİLER ÜCRETLERİNİ İSTİYOR
    Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu ve belediye şirketlerinin yöneticilerinin de katıldığı toplantıda belediye yönetimi işçi temsilcilerine ve Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 Nolu Şube Yönetimine ödeme yapamayacaklarını ve hesaplarında işçiye ödenecek bir para olmadığını söyledi.

        Geriye dönük ücretlerini alamayan işçiler ve temsilcileri ise tüm birimlere yaptığı çağrı sonrasında hafta sonu dahil olacak şekilde iş bırakma eylemi başlattı.

        Eylem kararı sonrasında belediye yetkilileri, işçilere tutanak tutma tehdidinde bulunduğu öne sürülürken sendika temsilcileri de işçilerin herhangi bir evraka imza atmamaları noktasında uyarıda bulundu.

        BATTAL İLGEZDİ TEHDİT ETTİ: HESAP SORACAĞIM
        Ayrıca belediye bahçesinde iş bırakma eylemi yapan işçilerin yanına giden Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ise işçileri tehdit ederek, "Hepinizden hesap soracağım" dediği iddia edildi.

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