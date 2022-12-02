CHP'li Ataşehir Belediyesinde grev! Çalışanlar iş bıraktı... Battal İlgezi'den tehdit

Geriye dönük ücretlerini alamayan işçiler ve temsilcileri ise tüm birimlere yaptığı çağrı sonrasında hafta sonu dahil olacak şekilde iş bırakma eylemi başlattı.

Eylem kararı sonrasında belediye yetkilileri, işçilere tutanak tutma tehdidinde bulunduğu öne sürülürken sendika temsilcileri de işçilerin herhangi bir evraka imza atmamaları noktasında uyarıda bulundu.

BATTAL İLGEZDİ TEHDİT ETTİ: HESAP SORACAĞIM

Ayrıca belediye bahçesinde iş bırakma eylemi yapan işçilerin yanına giden Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ise işçileri tehdit ederek, "Hepinizden hesap soracağım" dediği iddia edildi.