Sendika ağasını Vahap 'Seçer': Eski şoförün kirli pazarlığı işçileri canından bezdirdi

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ile çalışanlarının promosyon ve zam görüşmeleri sürüyor. Yetkili sendikanın başkanı ise aynı zamanda işveren konumundaki Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eski şoförü.
ÇALIŞANLAR MAĞDUR OLDU
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş, promosyon ve zam ile ilgili bekleyişleri sürüyor.
Hak- İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce, belediyedeki yetkili sendikanın başkanı Nail Kaya'nın, aynı zamanda işveren konumundaki Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eski şoförü olduğunu belirterek, bu durumun çalışanları mağdur ettiğini söyledi.
Her gün, belediyeden çok sayıda çalışanın kendisini arayarak, dert yandığını anlatan Yüce, "Belediye çalışanlarının aylardır beklediği promosyon bedeli, yapılan görüşmeler sonucunda 8 bin TL olarak belirlendi. Çalışanlar az bulunca, görüşmeler Ocak ayına ertelendi.
Akdeniz Belediyesi 780 işçiye 16 bin 100 lira promosyon verirken, 7 bin kişiyle 10 katı çalışanı bulunan Büyükşehir Belediyesi 8 bin TL gibi bir promosyon vermeyi düşünüyor. Türkiye genelinde bu sayıda çalışanı bulunan belediyeler, 30 ile 60 bin TL arasında promosyon veriyor.