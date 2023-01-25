CHP'li Gaziemir Belediyesi'nden ağaç katliamı! Restoran yapmak için hepsine kıydılar

RESTORAN YAPILACAK

Sabah'taki habere göre tepki sonrası Gaziemir Belediyesi'nden yapılan açıklamada alan rehabilite edildiği iddia edilirken, "Sarnıç Cumhuriyet Meydanı yenileme projesi yapılıyor. Kesilen ağaçlar formunu kaybetmiş selvi ağaçları. Çalışma yapılan alan park ve meydana dönüşecek. Yeni ağaçlar dikilecek. Ayrıca çocuk oyun grubu ve kaykay parkı ve Porta Restoran 3 yapılacak" denildi.

CHP'Lİ İZMİR VE İBB BELEDİYELERİ DE AĞAÇ KATLİAMI YAPMIŞTI

Daha önce CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka'da yol çalışması sırasında ortada kalan yaklaşık yarım asırlık çam ağacını keserken İBB'de Çırağan Caddesi ve Emirgan Korusu'ndan benzer katliamlara imza atmıştı.