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    • 25.01.2023 16:43
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    CHP'li Gaziemir Belediyesi'nden ağaç katliamı! Restoran yapmak için hepsine kıydılar

    Buldukları her fırsatta 'çevrecilik' pozu kesip ağaç ve doğa sevgisinden dem vuran CHP'li yöneticiler tam tersi bir tutumla gündeme gelmeye devam ediyor. CHP'li Gaziemir Belediyesi tarafından ağaç katliamı yapıldığı ortaya çıktı. Gaziemir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise kesilen ağaçların formunu kaybetmiş selvi ağaçları olduğu iddia edildi. Olaya tepkiler yükselirken Gaziemir Belediyesi'nden yapılan açıklamada bölgeye restoran yapılacağı bildirildi.

    Nedir bu ağaçların CHP’den çektiği

    Cumhuriyet Halk Partili bir belediye daha ağaç kıyımıyla gündeme geldi.

    GAZİEMİR'DE AĞAÇ KATLİAMI
    İzmir'de CHP'li Gaziemir Belediyesi'nin 'Sarnıç Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi' adı altında ağaç katliamı yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu bölgeye restoran yapılacağı öğrenildi.

    BURADAKİ AĞAÇLARI KESMEK HANGİ AKLIN ÜRÜNÜ?
    Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, sosyal medya hesabında paylaştığı video ve fotoğraflarla CHP'li Gaziemir Belediyesi ekiplerinin ağaç katliamı yaptığını belirterek şu ifadelerle tepki gösterdi;

    "Daha önce Gaziemir orman içinde ağaç ve çevre katliamına sessiz kalan Gaziemir Belediyesi şimdi Sarnıç 'ta kendisi ağaç katliamı yapıyor. Biraz hassasiyetiniz olsa, o ağaçları kesmeden düzenleme yapabilirsiniz. Ama maalesef sizin çevreciliğiniz söylemden öteye gitmiyor. Buca cezaevi yeşil alan olsun diye eylem yapıp süslü laflar edenlere soruyorum, buradaki ağaçları kesmek hangi aklın ürünü?"

        Görüntülerde belediyenin iş makinelerinin ağaçlı bir alandaki ağaçları devirdiği görüldü.

        RESTORAN YAPILACAK
        Sabah'taki habere göre tepki sonrası Gaziemir Belediyesi'nden yapılan açıklamada alan rehabilite edildiği iddia edilirken, "Sarnıç Cumhuriyet Meydanı yenileme projesi yapılıyor. Kesilen ağaçlar formunu kaybetmiş selvi ağaçları. Çalışma yapılan alan park ve meydana dönüşecek. Yeni ağaçlar dikilecek. Ayrıca çocuk oyun grubu ve kaykay parkı ve Porta Restoran 3 yapılacak" denildi.

        CHP'Lİ İZMİR VE İBB BELEDİYELERİ DE AĞAÇ KATLİAMI YAPMIŞTI
        Daha önce CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka'da yol çalışması sırasında ortada kalan yaklaşık yarım asırlık çam ağacını keserken İBB'de Çırağan Caddesi ve Emirgan Korusu'ndan benzer katliamlara imza atmıştı.
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