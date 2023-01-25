CHP'li Gaziemir Belediyesi'nden ağaç katliamı! Restoran yapmak için hepsine kıydılar

BURADAKİ AĞAÇLARI KESMEK HANGİ AKLIN ÜRÜNÜ?
Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, sosyal medya hesabında paylaştığı video ve fotoğraflarla CHP'li Gaziemir Belediyesi ekiplerinin ağaç katliamı yaptığını belirterek şu ifadelerle tepki gösterdi;
"Daha önce Gaziemir orman içinde ağaç ve çevre katliamına sessiz kalan Gaziemir Belediyesi şimdi Sarnıç 'ta kendisi ağaç katliamı yapıyor. Biraz hassasiyetiniz olsa, o ağaçları kesmeden düzenleme yapabilirsiniz. Ama maalesef sizin çevreciliğiniz söylemden öteye gitmiyor. Buca cezaevi yeşil alan olsun diye eylem yapıp süslü laflar edenlere soruyorum, buradaki ağaçları kesmek hangi aklın ürünü?"