Cumhurbaşkanı Kararıyla, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları kaldırıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 28 Şubat Davası kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçundan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları kaldırıldı. Kararda, cezanın Adli Tıp Kurumu 3'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporu sebebiyle ve Anayasanın 104. Maddesi on altıncı fıkrası gereğince kaldırıldığı belirtildi.
- Güncel
- 26.01.2023 02:30
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- 26.01.2023 03:07
28 Şubat davası sanıklarından 2 eski generalin müebbet hapis cezası sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; 28 Şubat Davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Kararıyla, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları kaldırıldı.