CHP’li başkandan skandal 'Ekümenik' paylaşımı: Lozan Antlaşmasına aykırı ifade kullandı: Tepkiler gelince sildi

Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, mübadelenin 100'üncü yılında Türk-Yunan buluşması etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Ortodoks Kilisesi Metropoliti İstanbul Başpiskoposu Bartholomeos ve Kuzey Yunanistan bölgesinden 38 belediye başkanı davet edildi.
PAYLAŞIMI SİLMEK ZORUNDA KALDI
Trilye mahallesindeki Taş Mektep'te gerçekleşen buluşma ve etkinliklerle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP'li Türkyılmaz, Lozan Antlaşmasına aykırı olmasına ve diğer tüm Hıristiyan kiliselerinin kabul etmemesine rağmen, Bartholomeos'a ekümenik lider ifadesini kullandı.
Saat 15:36'da yaptığı paylaşımın ardından kısa bir sürede büyük tepki alan CHP'li Başkan, Saat 17:00'de paylaşımı silip değiştirmek zorunda kaldı.
TÜRKİYE'Yİ PARÇALAMA AMACI GÜDÜYOR
Bursa'daki Sultan Abdulamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, CHP'li Türkyılmaz'ın paylaşımına tepki gösterdi. Başkan Yazıcı yaptığı açıklamada, "Ekümenik kelimesi, dünyada tüm Ortodoks kiliseleri üzerinde hakimiyet kurmayı hedefler.