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    • 24.01.2023 08:49
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    • 24.01.2023 08:54
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    CHP’li başkandan skandal 'Ekümenik' paylaşımı: Lozan Antlaşmasına aykırı ifade kullandı: Tepkiler gelince sildi

    Kuzey Yunanistan bölgesinden 38 belediye başkanı ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelen Mudanya Belediye Başkanı CHP’li Hayri Türkyılmaz, bir skandala imza attı. Türkyılmaz, buluşmayla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, Bartholomeos için “Ekümenik Patriği” ifadesini kullandı. Türkyılmaz, yaptığı skandal paylaşımın büyük tepki çekmesinin ardından silmek zorunda kaldı. “Ekümenik Patriği” tabiri Lozan Antlaşması'nda yer alan maddelere aykırılık içeriyor.

    CHP’li başkandan skandal ’Ekümenik’ paylaşımı

    Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, mübadelenin 100'üncü yılında Türk-Yunan buluşması etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Ortodoks Kilisesi Metropoliti İstanbul Başpiskoposu Bartholomeos ve Kuzey Yunanistan bölgesinden 38 belediye başkanı davet edildi.

    PAYLAŞIMI SİLMEK ZORUNDA KALDI
    Trilye mahallesindeki Taş Mektep'te gerçekleşen buluşma ve etkinliklerle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP'li Türkyılmaz, Lozan Antlaşmasına aykırı olmasına ve diğer tüm Hıristiyan kiliselerinin kabul etmemesine rağmen, Bartholomeos'a ekümenik lider ifadesini kullandı.

    Saat 15:36'da yaptığı paylaşımın ardından kısa bir sürede büyük tepki alan CHP'li Başkan, Saat 17:00'de paylaşımı silip değiştirmek zorunda kaldı.

    TÜRKİYE'Yİ PARÇALAMA AMACI GÜDÜYOR
    Bursa'daki Sultan Abdulamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, CHP'li Türkyılmaz'ın paylaşımına tepki gösterdi. Başkan Yazıcı yaptığı açıklamada, "Ekümenik kelimesi, dünyada tüm Ortodoks kiliseleri üzerinde hakimiyet kurmayı hedefler.

        Rusya ve dünyanın birçok ülkesinde Ortodoks kiliseleri var ve İstanbul'daki Metropolitin, Ekümenik iddiasını asla kabul etmiyor. Zira bu durum Türkiye'nin kuruluş senedi olan Lozan'a da aykırıdır.

        Bu ekümenik iddiası, belli odaklar tarafından İstanbul'da tıpkı Vatikan gibi Ortodoks Hıristiyan Ekümenik Devleti oluşturma ve Türkiye'yi parçalama amacı güdüyor.

        Yunanistan bu yüzden AB ve ABD'den aldığı güçle ekümenik sıfatında ısrar ediyor. CHP'li Hayri Türkyılmaz da buna alet oluyor" dedi.

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