CHP’li başkandan skandal 'Ekümenik' paylaşımı: Lozan Antlaşmasına aykırı ifade kullandı: Tepkiler gelince sildi

Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, mübadelenin 100'üncü yılında Türk-Yunan buluşması etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Ortodoks Kilisesi Metropoliti İstanbul Başpiskoposu Bartholomeos ve Kuzey Yunanistan bölgesinden 38 belediye başkanı davet edildi.

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Trilye mahallesindeki Taş Mektep'te gerçekleşen buluşma ve etkinliklerle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP'li Türkyılmaz, Lozan Antlaşmasına aykırı olmasına ve diğer tüm Hıristiyan kiliselerinin kabul etmemesine rağmen, Bartholomeos'a ekümenik lider ifadesini kullandı.