'Karne hediyesi et' manipülasyonunda gerçek ortaya çıktı! Anne ilk kez konuştu: Evim de var arabam da

Okullar yarı tatile girdi çocuklar karnelerine kavuştu. Okullar yarı tatile girdi çocuklar karnelerine kavuştu. CHP yandaşı fondaş medya ise algı operasyonu için skandal bir habere imza attı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli’de annesi kasaptan alışveriş yapan çocuğa mikrofon uzatan muhabir “Annem karne hediyesi olarak et aldı” dedi. Bu anlar sosyal medyada ve Cumhuriyet, Sözcü gibi CHP yandaşı medyada çarpıtıldı. Türkiye’nin yoksullaştığını lanse etmeye çalışanların kullandığı olayın perde arkası ortaya çıktı. Kasap Zafer Kadife'den sonra çocuğun annesi Nihal Güney de fakir oldukları iddiasını yalanladı. Muhaberin çocuğuna bunları söylettirmek için kulağına fısıldadığını belirten anne Güney, "Çekilmesi gereken yerlerin hiçbirini çekmedi sadece çocuğumun kulağına eğilerek, fısıldıyarak, "annem bana karne hediyesi aldı" dedirtti benim çocuğum aç değil." dedi.