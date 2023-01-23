Irkçı politikacı Paludan’ın, Kur’an-ı Kerim’i yakmasına izin veren İsveç’e tepki yağdı

Danimarkalı ırkçı politikacı Rasmus Paludan, Stockholm'de Türk Büyükelçiliği önümde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Buna İsveç seyirci kaldı. Bu nefret suçuna, önce Türkiye'den, ardından da İslam dünyasından büyük tepki yağdı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sert tepkiler karşısında geri adım attı. Twitter'dan "İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez. Rahatsız olan tüm Müslümanlar'a sempatimi iletiyorum" ifadesini kullandı. Kristersson'ın Müslümanlar'dan açık açık özür dilememesi, İslam aleminin öfkesini daha da artırdı:







DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ: İslam ümmetinin kutsallarının korunması çağrısında bulundu.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI: Bu, İslam düşmanlığı kin, nefret, bağnazlık ve yabancı düşmanlığının ulaştığı ürkütücü seviyenin bir başka örneğidir.

PAKİSTAN: İğrenç bir eylem.

BAE: Ahlaki ve insani değerlerle çelişen eylemi kınadı.

SUUDİ ARABİSTAN: Şiddetle kınıyoruz.

KUVEYT: Bu tür eylemlerin Müslümanlar'ı provoke edeceği uyarısında bulundu.

İRAN: Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı...





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