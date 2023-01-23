The Economist'in algı operasyonu boşa! 20 yılın özgürlük karnesi parlak: Tarihi reformlar hayata geçti

Sendika özgürlüğü ve kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı sağlandı. Kadınların eğitim, çalışma ve seçilme haklarının önündeki fiili engellerin kaldırılması, aile mahkemelerinin kurulması ve kefalette eşlerin rızasının alınmasına yönelik tarihi reformlar hayata geçti.

KADINA ŞİDDETİN CEZASI ARTTI

Kadına karşı işlenen şiddet cezalarının artırılmasının yanı sıra 2022'de ısrarlı takip suçu devreye girdi. 2012'de ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun çıktı. 5237 sayılı kanunla nefret ve ayrımcılık, çevrenin kirletilmesi, sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi gibi eylemler suç oldu.