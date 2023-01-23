The Economist'in algı operasyonu boşa! 20 yılın özgürlük karnesi parlak: Tarihi reformlar hayata geçti

Muhalefetin her fırsatta 'yasaklar dönemi' yaftasını yapıştırdığı 20 yıllık süreç, Türkiye'nin 1982 Anayasası'nın prangalarını kırmaya başladığı dönem oldu. 2002'de iktidara gelir gelmez OHAL'i kaldıran AK Parti hükümeti, 28 Şubat'tan kalma vesayet düzeninin acı hatıralarını tek tek bertaraf etti.
Kamuda başörtüsü serbestliği, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, kadınlara pozitif ayrımcılık ve milletvekili seçilme yaşının 30'dan 18'e indirilmesi gibi sayısız düzenleme ile Türkiye özgürlükler çağına adım attı.
ÖLÜM CEZASI KALDIRILDI
İktidara gelir gelmez insan haklarını önceleyen reformlarına başlayan AK Parti, 2004'de ölüm cezasını kaldırdı. Aynı yıl Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) kapatıldı, yargıda bağımsız ve tarafsız mahkemeler dönemi başladı.