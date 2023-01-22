Başkan Recep Tayyip Erdoğan Lyon'daki Türk vatandaşlarına telefonla seslendi

"BAŞARILAR BİZİM ÖVÜNÇ KAYNAĞIMIZ"

Fransa'da Lyon'un dışındaki başka şehir ve eyaletlerde de bu başarının artarak devamını beklediğini aktaran Başkan Erdoğan, "Buradaki başarılar bizim övünç kaynağımız olacaktır. Dolayısıyla sizlere Türkiye'den en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum." dedi.

"GELECEĞİNİZ AYDINLIK OLSUN"

Başkan Erdoğan, dün Bursa'da muhteşem bir toplulukla beraber olduklarına değinerek "Aldığım resmi rakamlarla Bursa'da 120 bin kişinin katıldığı açılış törenimizi ve mitingimizi yaptık. Bu dalga dalga büyüyor. Bu hafta da inşallah Denizli'de olacağız. Denizlililerle sizlere selamlarımızı ve sevgilerimizi göndereceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, geleceğiniz aydınlık olsun." diye konuştu.