Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da 42 milyar liralık yatırımların toplu açılış törenine katıldı
"Aramızdaki bu sevgiden ve gönül bağından güç almaya geldim! İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz. Ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkaracak yeni atılımlara yöneleceğiz"
"MÜREFFEH Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Dışarıda düşmanlarımızın, içeride de maşalarının heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Durmak yok, sandıklar patlayacak!"
Bursa Hızlı Tren Hattı'nın 2025'te hizmete gireceğini müjdeleyen Erdoğan, bugün de İstanbul Havalimanı Metrosu'nu açacak.
GÖNÜL BAĞINDAN GÜÇ ALIYORUZ
Başkan Erdoğan, Bursa'dan seslendi: 2023 sınavını en iyi şekilde verip ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkaracak yatırımlara yöneleceğiz...
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'ya yapılan 42 milyarlık dev yatırımların açılışı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda önemli açıklamalar yaptı:
SORUYORLAR, kuraklığa çare ne? Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz.
OSMANLI'YI beylikten cihan devletine taşıyan Bursa'nın Türkiye'nin Yüzyılı'nda lokomotif şehri olmaya hazırlandığını görüyorum. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz.
BURAYA sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin AK kadınları yol boyu bizimle oldu. Aramızdaki bu sevgiden, bu aşktan, bu gönül bağından aldığımız güçle inşallah önce 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz.
İŞ dünyamızı fütursuzca tehdit edenlere, Türk ekonomisini kötüleyenlere, sermaye düşmanlığı yapanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz. Ülkemizin stratejik yatırımlarını engellemeyi hayal edenlerin bu heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız.
İHA ve SİHA konusu, 6'lı masanın hazımsızlığının ilk değil en son örneğidir. Yatırım ve eser düşmanlığında ilk sırada masanın büyük ortağı vardır. Sadece son birkaç ayda yaşadıklarımız bile, bu çürük yapının Türkiye'ye kavga, entrika, kriz ve kaos dışında hiçbir şey vadetmediğini göstermeye yeterlidir. Bunların tek derdi gel diyince gelen git deyince giden iradesiz, güdük bir şahsiyeti millete cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirmektir.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin otomobili Togg'a ev sahipliği yapan Bursa'ya, 8 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 2 Teknokent, 129 araştırma geliştirme merkezi ve 30 tasarım merkezi kurduklarını anlattı.
"Aramızdaki bu sevgiden ve gönül bağından güç almaya geldim! İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz. Ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkaracak yeni atılımlara yöneleceğiz"
"MÜREFFEH Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Dışarıda düşmanlarımızın, içeride de maşalarının heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Durmak yok, sandıklar patlayacak!"
Bursa Hızlı Tren Hattı'nın 2025'te hizmete gireceğini müjdeleyen Erdoğan, bugün de İstanbul Havalimanı Metrosu'nu açacak.
GÖNÜL BAĞINDAN GÜÇ ALIYORUZ
Başkan Erdoğan, Bursa'dan seslendi: 2023 sınavını en iyi şekilde verip ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkaracak yatırımlara yöneleceğiz...
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'ya yapılan 42 milyarlık dev yatırımların açılışı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda önemli açıklamalar yaptı:
SORUYORLAR, kuraklığa çare ne? Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz.
OSMANLI'YI beylikten cihan devletine taşıyan Bursa'nın Türkiye'nin Yüzyılı'nda lokomotif şehri olmaya hazırlandığını görüyorum. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz.
BURAYA sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin AK kadınları yol boyu bizimle oldu. Aramızdaki bu sevgiden, bu aşktan, bu gönül bağından aldığımız güçle inşallah önce 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz.
İŞ dünyamızı fütursuzca tehdit edenlere, Türk ekonomisini kötüleyenlere, sermaye düşmanlığı yapanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz. Ülkemizin stratejik yatırımlarını engellemeyi hayal edenlerin bu heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız.
İHA ve SİHA konusu, 6'lı masanın hazımsızlığının ilk değil en son örneğidir. Yatırım ve eser düşmanlığında ilk sırada masanın büyük ortağı vardır. Sadece son birkaç ayda yaşadıklarımız bile, bu çürük yapının Türkiye'ye kavga, entrika, kriz ve kaos dışında hiçbir şey vadetmediğini göstermeye yeterlidir. Bunların tek derdi gel diyince gelen git deyince giden iradesiz, güdük bir şahsiyeti millete cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirmektir.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin otomobili Togg'a ev sahipliği yapan Bursa'ya, 8 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 2 Teknokent, 129 araştırma geliştirme merkezi ve 30 tasarım merkezi kurduklarını anlattı.